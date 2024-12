Chaque mois, la même chanson. L’ensemble des abonnés au PS Plus peut récupérer un trio de jeux gratuits, avec parfois en bonus du contenu pour un titre orienté multijoueur. L’année se terminera en beauté pour les membres du service avec l’incontournable It Takes Two, et les très bons Aliens Dark Descent et Temtem. Celles et ceux qui ont souscrit aux formules Extra et Premium eux, attendent gentiment la liste des nouveautés qui tombera la semaine prochaine. Sony a d’ores et déjà dévoilé les noms des jeux sortant de décembre 2024 avec notamment Dead Island et un spin-off de Final Fantasy qui a su créer la surprise. Et pendant ce temps, d’autres productions vivent peut-être leurs derniers instants dans le service. Il se pourrait en effet qu’une partie de la liste des sorties au catalogue du PS Plus Extra et Premium de janvier 2025 soit connue.

Les jeux qui pourraient quitter le PS Plus Extra de janvier 2025

À l’heure où ces lignes sont écrites, les jeux du PlayStation Plus Extra de décembre sont toujours inconnus. Pourtant, il se pourrait que le nom de certains titres sortant du début de l’année prochaine fasse déjà le tour de la Toile. Rien d’officiel pour le moment, mais vous n’êtes pas sans savoir que le service suit un schéma bien rodé. Grâce à ce dernier, il est facile de prédire les potentiels sortants du PS Plus Extra de janvier 2025. Il y a donc une forte probabilité qu’une grande partie des noms de la liste ci-dessous quitte le service à compter du 21 janvier 2025 avant 11h. La méthode avait permis d’anticiper les départs de la saga Kingdom Hearts, Yakuza ou encore Dragon Quest les mois précédents. L’année prochaine pourrait donc encore être marquée par les adieux de licences de Square Enix.

Life is Strange et Just Cause font en effet partie des prétendants, tout comme Legend of Mana et Secret of Mana, intégrés au PS Plus Premium. C’est en revanche un ténor du survival horror qui devrait quitter le service l’année prochaine. Si vous n’avez pas encore pris le temps d’essayer Resident Evil 2 Remake, on vous recommande vivement de vous pencher sur le sujet. Les amateurs de jeux de combat quant à eux devraient prochainement dire au revoir au très bon Dragon Ball FighterZ. Voici sans plus attendre la liste potentielle des sorties au catalogue du PS Plus Extra et Premium de janvier 2025 :

Les sorties probables du PlayStation Plus Extra de janvier 2025

Resident Evil 2

Hardspace: Shipbreaker

Lego City Undercover

Just Cause 3

Session: Skate Sim

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Vampire: The Masquerade - Swansong

Surviving the Aftermath

Street Fighter 30th Anniversary Edition (Premium)

Legend of Mana (Premium)

Secret of Mana (Premium)

Back 4 Blood

Dragon Ball FighterZ

Life is Strange

Life is Strange: Before the Storm

Just Cause 4: Reloaded

Erica

