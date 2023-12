Les jeux PS Plus Extra de décembre 2023 seront annoncés dans deux petits jours. Du moins s’ils ne sont pas victimes d’un leak comme certains mois précédents. En attendant de découvrir leur identité, nous connaissons déjà le nom des neuf jeux qui quitteront le service dès le début d’année prochaine. Attention, il y a de très bons jeux dans le lot.

Les sorties PS Plus Extra de janvier 2024

Les mois défilent, et les sorties du catalogue du PlayStation Plus Extra avec. À l’instar de son principal concurrent, la formule intermédiaire du service d’abonnement de Sony propose à chaque moitié du mois de nouveaux ajouts. Des arrivées jugées de plus en plus faibles aux yeux de nombreux abonnés, mais qui s’accompagnent systématiquement de sorties le même jour. Sony se montre cependant prévoyant, dévoilant plusieurs semaines à l’avance l’identité des malheureux sortants afin que les abonnés puissent les terminer ou les essayer avant la date fatidique. Ce weekend, la firme japonaise a donc levé le voile sur les neuf premiers jeux qui vont quitter le PS Plus Extra en 2024, et ça va faire mal, tant ils sont tous appréciés par leurs communautés respectives.

It Takes Two (PS5, PS4)

SnowRunner (PS5, PS4)

Devil May Cry 5: Special Edition (PS5)

Devil May Cry 5 (PS4)

Jett: The Far Shore (PS5, PS4)

Omno (PS4)

Pillars of Eternity II: Deadfire - Ultimate Edition (PS4)

The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories (PS4)

Mitsurugi Kamui Hikae (PS4)

Du beau monde quitte le service

En tête d’affiche de ces sorties PS Plus Extra de janvier 2024, la véritable pépite de 2021 : It Takes Two. Le jeu coopératif de Josef Fares qui a fait sensation quittera donc le service le mardi 16 janvier 2024. A ses côtés Devil May Cry 5 et sa Special Édition sur PS5 qui comprend de nouvelles fonctionnalités, dont la possibilité de jouer Vergil et un défi extrême.

Les amoureux de RPG, ou ceux qui ont découvert les joies du CRPG avec Baldur’s Gate 3 ont encore quelques semaines pour tester un autre ténor du genre : Pillars of Eternity II: Deadfire - Ultimate Édition, chapeauté par les fleurons du genre : Obsidian Entertainment. Côté indépendant, on notera les départs de Jett: The Far Shore et d’Omno le petit jeu développé en solo plein de cœur. Quant aux arrivées du PS PlUs Extra de décembre 2023, il n'y a plus que quelques jours à attendre avant de découvrir leur identité.