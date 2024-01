De temps à autre, Sony crée la surprise en annonçant plusieurs jours voire semaines à l’avance une partie du programme du PS Plus. Il y a peu, l’éditeur a confirmé l’un des premiers jeux offerts à l’ensemble des abonnés en février 2024 : Foamstars. Le Splatoon-like de Square Enix sautera dans le grand bain le 6 février prochain. En attendant de découvrir les deux autres productions qui se joindront à la fête, le constructeur dévoile les sorties du catalogue du PS Plus Extra de février 2024.

Les sorties PS Plus Extra de février 2024

Le cycle continue. Depuis la mutation du PlayStation Plus, une nouvelle routine s’est imposée. À l’instar de ce que faisait le PS Now à son époque ou du Xbox Game Pass, la formule Extra accueille tous les mois une salve de nouvelles entrées au catalogue. Des ajouts qui sont immédiatement contrebalancés par une poignée de départs. En janvier 2024, les abonnés au PS Plus Extra et Premium ont pu dire adieu à It Takes Two ou encore Devil May Cry 5, et à l’inverse ils peuvent désormais découvrir des titres comme Resident Evil 2 Remake ou encore Tiny Tina’s Wonderlands pour ne citer que les têtes d’affiche.

Comme souvent, Sony dévoile en amont les prochains départs du catalogue afin de laisser le temps aux joueurs de terminer ou d’essayer les malheureux sortants avant le jour fatidique. Le 20 février 2024, le PS Plus Extra perdra ainsi 10 jeux allant de grosses licences à des petites pépites de la scène indépendante :

Tacoma

Resident Evil 7: Biohazard

Tekken 7

Ace Combat 7: Skies Unknown

Oninaki

Lost Sphear

I Am Setsuna

Thomas Was Alone

Hue

Lost Words: Beyond the Page

De gros départs

Parmi les sorties du PS Plus Extra de février 2024, on notera évidemment le départ de l’excellent Resident Evil 7, épisode qui a réconcilié la licence avec l’horreur tout en l’emmenant sur le terrain de la vue subjective. Une franche réussite, tout comme Ace Combat 7 et, pour rester sur le bingo du sept, Tekken 7 qui partira juste après la sortie de son successeur prévue pour le 26 janvier 2024. Il y a également de beaux noms du côté de la scène indépendante, comme Tacoma des créateurs de Gone Home, Thomas Was Alone et sa narration magnifique ou encore les JRPG de Tokyo RPG Factory, filiale de Square Enix. Ce sont d'ailleurs ces derniers qui demanderont le plus de temps les terminer, pas forcément pour les platiner. Voici combien d'heures en moyenne il est nécessaire pour terminer chacun de ces départs du PS Plus Extra :

Combien de temps pour les terminer et les platiner ?