Si PlayStation est en pleine effervescence à l'occasion de son 30e anniversaire, pas question pour le constructeur japonais de bousculer son calendrier. Après l’arrivée des jeux de la formule Essential, les abonnés attendent désormais patiemment l’annonce des nouveautés du PS Plus Extra & Premium, qui tombera la semaine prochaine. D’ici là, ils ont encore quelques jours pour essayer, voire terminer, les jeux qui quitteront le catalogue. Sony a pris l’habitude de les révéler en avance pour laisser le temps aux joueurs de les tester avant qu’ils ne soient supprimés, mais ces derniers mois il est courant que quelques noms soient ajoutés discrètement entre temps. La liste des sorties au catalogue du PS Plus Extra de décembre 2024 s’est donc encore un tout petit peu allongée.

Une sortie en plus pour le PS Plus Extra de décembre 2024

Tous les mois, c’est la même chanson. Quel que soit la plateforme ou le service, le schéma est le même. Pour que des nouveautés arrivent, d’autres doivent s’en aller. Une dizaine de jeux inédits viendront donc gonfler le catalogue du PS Plus Extra dans quelques jours. Ils s’accompagneront naturellement de départs, dévoilés il y a quelques semaines de ça pour ne pas prendre au dépourvu les joueurs. Des sorties qui feront clairement moins mal que le mois dernier, où les abonnés ont vu l’intégralité des Kingdom Hearts et Red Dead Redemption 2 partir d’un coup. L’éditeur japonais revoit légèrement sa copie pour décembre 2024 pour y ajouter un nom supplémentaire. Rien qui ne décevra foncièrement la majorité des joueurs, mais les amateurs de course n’ont donc plus qu’une poignée de jours pour tester NASCAR Heat 5. Lui et le reste de la liste ci-dessous quitteront donc le catalogue du PS Plus Extra & Premium ce mardi 17 décembre 2024 aux alentours de 11h, heure française.

Dead Island

Dead Island Riptide Definitive Edition

Evil Genius 2

GigaBash

Grime Definitive Edition

Judgment & Judgment Remastered

Mega Man 11

Mega Man Legacy Collection 1 & 2

Metal: Hellsinger

Moonscars

NASCAR Heat 5

Prodeus

Soulstice

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins

Tinykin

Vampire: The Masquerade – Coteries of New York

Combien de temps pour les terminer et platiner ?

Si vous souhaitez simplement venir à bout de leur histoire ou que vous soyez chasseur de trophées, il vous reste donc encore du temps pour vous pencher dessus. Pour vous donner un petit coup de pouce dans votre quête, on vous a répertorié l’estimation du temps nécessaire pour finir ou platiner les jeux sortants du PS Plus Extra & Premium de décembre 2024.