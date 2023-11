Les jeux PS Plus Extra du mois de novembre ont particulièrement partagé les abonnés. D’un côté, certains apprécient les quelques titres qui se démarquent du lot, comme l’excellent puzzler Superliminal ou encore le RPG emblématique Dragon’s Dogma Dark Arisen, qui arrive pile à temps avant la sortie de ce second volet. De l’autre, ceux qui ont été habitués à voir de grosses productions signées Square Enix ou encore Ubisoft au fil des mois, et qui ne peuvent s’empêcher d’être déçus de ce line-up, surtout dans un contexte où le prix des abonnements a augmenté. Pour aller de mal en pis, ce sont 11 jeux qui vont quitter le PS Plus Extra en décembre 2023.

Les sorties PS Plus Extra de décembre 2023

Alors que le prochain trio offert à l’ensemble des abonnés sera dévoilé mercredi prochain, Sony lève déjà le voile sur les départs du PS Plus Extra. À l’instar de son concurrent, le Xbox Game Pass, la nouvelle formule propose de découvrir une sélection de nouveautés, mais elle s’accompagne également de départs le même jour. Le 19 décembre 2023, ce sont donc 11 jeux supplémentaires qui vont quitter le catalogue. Parmi les sortants, quelques productions de licences fortement appréciées. Les Yakuza continuent de sortir du PS Plus Extra au compte-gouttes, et ce sont les épisodes 6 et Like a Dragon qui partiront le mois prochain.

Les fans du Seigneur des Anneaux ont encore quelques semaines pour découvrir deux des meilleures adaptations : L'Ombre du Mordor et de la Guerre. Une saga qui a marqué l’industrie à sa façon grâce au système de Nemesis, qui donnait une identité propre à chaque ennemi grâce à une IA travaillée. Ils pouvaient alors évoluer au cas où ils parvenaient à tuer le personnage principal. A cela s’ajoutent quelques titres indépendants sympathiques, mais aussi Friday the 13th: The Game qui sera retiré de la vente le 31 décembre prochain. Voici donc toutes les sorties PS Plus Extra de décembre 2023 :