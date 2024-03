Chers abonnés de PS Plus Extra, prenez note ! En avril 2024, onze jeux PS5 et PS4 quitteront le service, notamment plusieurs pépites, ce qui est bien triste. Comme toujours, il va falloir agir rapidement.

La plateforme PS Plus Extra se prépare à dire au revoir à une série de jeux PS5 et PS4 le mois prochain. Cette mise à jour, un peu plus tardive que d'habitude, vous laisse tout de même le temps de terminer certains d'entre eux. Car après tout, il n'est jamais vraiment trop tard. Avec un peu de motivation et du temps, il est possible de finir certains d'entre eux, même si certains titres n'ont pas vraiment de durée de vie à proprement parler. Voyez plutôt.

De nombreux départ sur le PS Plus Extra

La vie est un éternel cycle, et c'est un peu ce que nous rappellent les jeux gratuits qui vont quitter le PS Plus Extra. Voici donc un récapitulatif complet des 11 jeux qui quitteront le service le 16 avril 2024. Dans le lot, il y a vraiment de petites pépites...

Ghostbusters: The Video Game Remastered (PS4) : cette version remasterisée du jeu original offre une expérience nostalgique pour les fans de la série Ghostbusters, vous permettant d'incarner une nouvelle recrue aux côtés des chasseurs de fantômes iconiques. Bassmaster Fishing 2022 (PS5, PS4) : un jeu pour les amateurs de pêche, proposant une simulation réaliste et divers tournois inspirés des véritables compétitions Bassmaster. Necromunda: Underhive Wars (PS4) : une plongée dans l'univers sombre et brutal de Warhammer 40,000 dans ce jeu de stratégie au tour par tour, où chaque décision peut être fatale. Chicken Police - Paint It RED (PS4) : un jeu d'enquête narratif unique, où vous incarnez des détectives poulets dans une ville peuplée d'animaux anthropomorphiques. Soul Calibur 6 (PS4) : la sixième entrée de la célèbre série de jeux de combat, connue pour ses bastons dynamiques et ses personnages emblématiques. Fighting EX Layer (PS4) : un jeu de combat qui propose un système de jeu innovant et un casting varié, descendant spirituel de la série Street Fighter EX. R-Type Final 2 (PS4) : la suite tant attendue de la célèbre série de jeux de tir à défilement horizontal, offrant des graphismes modernisés et des niveaux difficiles. Gunvolt Chronicles Luminous Avenger IX (PS4) : un jeu d'action à défilement latéral qui vous met dans la peau de Copen, un héros capable d'anéantir ses ennemis avec rapidité et style. Reel Fishing: Road Trip Adventure (PS4) : une autre expérience de pêche relaxante où vous pouvez explorer de magnifiques paysages et attraper diverses espèces de poissons. Everspace (PS4) : un jeu de combat spatial rogue-like, offrant une exploration libre de l'espace, des combats intenses et une narration dynamique. Dangerous Golf (PS4) : un jeu de sport arcade peu conventionnel où l'objectif est de causer autant de destruction que possible en jouant au golf à l'intérieur de lieux inattendus.

Certains de ces jeux, notamment les titres de combat comme Soul Calibur 6 et Fighting EX Layer, offrent une rejouabilité presque infinie, tandis que la majorité des autres titres présentent des durées de jeu raisonnables. Cela signifie que vous pourriez probablement terminer plusieurs de ces jeux avant la date limite du 16 avril 2024 si vous les avez dans votre liste d'attente.

Si vous êtes abonné à PS Plus Extra, envisagez de prioriser ces jeux avant leur départ. C'est une occasion en or de découvrir ou de redécouvrir ces titres avant qu'ils ne soient plus disponibles dans le catalogue.

Combien de temps pour terminer ces jeux ?

Pour vous simplifier la tâche, voici le temps nécessaire pour terminer chacun des jeux :