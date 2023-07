Depuis quelques jours maintenant, les membres du PS Plus Extra & Premium peuvent découvrir quelques nouvelles gemmes. En tête d’affiche, It Takes Two et Undertale, accompagnés de plus grosses productions comme World War Z , Sniper Elite 5 ou encore Dynasty Warriors 9. L’ensemble des abonnés pourra mettre la main sur un nouveau trio de jeux « gratuits ». En attendant de connaître l’identité des heureux élus la semaine prochaine, on sait déjà quels sont les jeux qui quitteront le PS Plus Extra en août 2023. Autant dire qu'il aura quelques départs marquants dans le lot.

Les sorties PS Plus Extra & Premium d'août 2023

Le PlayStation Plus poursuit sa routine. Depuis l’arrivée des nouvelles formules l'année dernière, le calendrier a été quelque peu bouleversé. Chaque début de mois, l’ensemble des abonnés peut toujours récupérer trois productions qu’ils peuvent conserver tant que leur abonnement est actif. Quelques semaines plus tard, celles et ceux qui ont souscrit au PS Plus Extra ou Premium peuvent aussi profiter de nouvelles entrées au catalogue. Cela va de petites pépites, aux grosses productions en passant par des exclusivités PlayStation. Cependant, comme le service concurrent, ces arrivées s’accompagnent également de sorties, qui sont révélées à l’avance pour permettre aux joueurs de les terminer avant la date butoir. On vous prévient tout de suite, il y aura quelques gros départs pour le PS Plus Extra en août 2023. En voici la liste complète :

Borderlands 3

Nidhogg

DCL The Game

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Grip

Yakuza 0

The Crew 2

8-Bit Armies

Carmageddon Max Damage

De gros jeux dans le lot

Le mois prochain, ce seront donc encore 10 jeux qui quitteront le PS Plus Extra, avec quelques beaux noms dans la liste. Après le départ de la Handsome Collection, c’est au tour de Borderlands 3 de faire ses adieux au PS Plus. Le troisième épisode numéroté de la licence sortira du catalogue le 15 août 2023. A ses côtés, les deux premiers remakes de Yakuza ainsi que l'épisode 0 de la licence. Dans un autre registre, les amateurs de course auto déploreront également les départs de The Crew 2 et de Grip, deux titres estimées par leur communauté.

Les plus curieux sont priés d'essayer Nidhogg, une petite production indépendante basée sur l'escrime qui ne paie pas de mine au premier abord mais qui est particulièrement appréciée. Le jeu de stratégie rétro et en temps réel, 8-Bit Armies a lui aussi eu son petit succès auprès des amateurs du genre. On ne saurait donc que trop vous le conseiller si vous appréciez ce type de productions. Il vous reste donc quelques semaines pour essayer, terminer ou même platiner tous les jeux sortants du PS Plus Extra. Ils seront évidemment compensés par de nouvelles arrivées le même jour, mais il faudra patienter avant de connaître lesquelles.