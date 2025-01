Les abonnés au PS Plus Extra n'ont plus que quelques jours pour profiter d'une dizaine de jeux. Il y a du bon, alors ce serait dommage de ne pas en profiter jusqu'au bout.

Chaque nouveau mois est l'occasion de profiter de nouveaux jeux dans votre abonnement à la demande. Le Xbox Game Pass et le PS Plus ont de nouveau fait le plein ! Cela dit, pour faire de la place aux nouveautés, il faut bien faire du tri. Ainsi, du côté de Sony, plusieurs titres s'apprêtent à quitter la formule Extra.

Ces jeux quitteront le PS Plus Extra en janvier

Le PlayStation Plus, ce n'est pas que 3 ou 4 jeux gratuits tous les mois. Ça peut également être tout un catalogue de titres en tout genre grâce à la formule PS Plus Extra (aussi accessible via le PS Plus Premium). Ainsi, ce sont des centaines de jeux qui sont disponibles librement tant qu'ils sont inclus dans le service.

Mais, chaque fin de mois, il faut se faire une raison : un bon nombre de jeux est contraint de quitter la ludothèque. Le mois de janvier risque d'ailleurs de faire mal. Plusieurs titres importants s'apprêtent à sortir du PS Plus Extra. On pense notamment à Dragon Ball FigtherZ ou encore à Resident Evil 2 Remake. Les amateurs de JRPG devront aussi dire au revoir à deux représentants de la saga Mana. Dans un autre genre, si vous souhaitez découvrir la licence Life is Strange, c'est le moment ou jamais pour attaquer le premier opus et son préquel.

Notez que même une fois les jeux disparus du PS Plus Extra, vous conserverez vos sauvegardes. En ce sens, vous pourrez poursuivre votre partie où vous l'aviez arrêtée si vous achetez les jeux par la suite. D'ailleurs, ce sont encore les soldes pour quelque temps, même chez PlayStation. Ce sera peut-être l'occasion d'acquérir les productions qui vont ont vraiment plu à petit prix. Autrement, vous avez jusqu'au mardi 21 janvier prochain (avant 11 heures), pour terminer les jeux suivants :

Dragon Ball FighterZ

Hardspace: Shipbreaker

Just Cause 3

Just Cause 4 / Reloaded

Legend of Mana

Life Is Strange

Life Is Strange: Before The Storm

Pure Hold’em World Poker Championship

Resident Evil 2

Secret of Mana

Street Fighter 30th Anniversary Collection

© Arc System Works / Bandai Namco Entertainment

© Capcom

© Square Enix

© Don't Nod / Square Enix