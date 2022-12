Sony Interactive Entertainment a dévoilé le top 5 des jeux les plus plébiscités du PS Plus Extra et Premium. La scène indépendante l'emporte face à d'énormes AAA.

PlayStation vous permet de revivre votre année gaming avec un récap PS5 et PS4 personnalisé de 2022. Une année sous le signe du PS Plus puisque c'est en juin dernier que les nouvelles offres sont arrivées chez nous. Mais quels jeux ont été le plus téléchargés par les joueurs ?

Les jeux PS Plus Extra & Premium les plus prisés de 2022

Ce sera bientôt le moment de souhaiter la bonne année et de prendre au bas mot deux jours de congés pour se remettre du nouvel an. Une fête que vous déciderez peut-être de passer au calme, sur le canapé avec une DualSense dans les mains et votre PS5 tout près. Et si vous avez épuisé votre stock de jeux en boîte - on ne vous croit pas vu le backlog gigantesque de chaque joueur - le PS Plus a peut-être ce qu'il vous faut pour égayer votre soirée.

Voici le top 5 des jeux les plus populaire du PlayStation Plus Extra et Premium avec une grosse surprise pour le jeu numéro n°1. Des abonnés qui préfèrent les chats aux hommes araignées, aux samouraïs, aux vikings et aux cowboys.

Top 5 des jeux PS+ de l'année 2022

Etes-vous plus raccord avec cette sélection ? Dites-nous tout en commentaires.