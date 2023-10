Une partie du programme avait été dévoilée à l’avance, Sony vient d'annoncer une surprise avant et de dévoiler le reste des jeux ajoutés au PlayStation Plus Extra et Premium en octobre 2023.

L’augmentation des prix du PS Plus est encore gravée dans les esprits. Les abonnés ont encore aujourd'hui du mal à digérer la hausse presque soudaine des tarifs, pouvant grimper à presque 35% selon la formule. Les utilisateurs s’attendent à des ajouts plus qualitatifs, que ce soit pour le PlayStation Essential comme les offres Extra et Premium. Le mois de septembre avait beaucoup partagé la communauté, mais en sera-t-il de même en octobre ? Les jeux « gratuits » mensuels semblent satisfaire les abonnés dans l’ensemble, notamment The Callisto Protocol, parfait pour la période d’Halloween. Justement, Sony va aussi surfer sur l’événement mensuel avec ses ajouts du PS Plus Extra d’octobre 2023.

Les jeux PS Plus Extra d'octobre 2023 confirmés

Après les leaks, place à la confirmation. Il y a quelques jours, une partie du line-up du PS Plus Extra d’octobre 2023 avait fuité. En tête d’affiche donc, l’excellent Alien Isolation, parfait pour un grand frisson le soir d’Halloween, et The Dark Pictures Anthology House of Ashes qui l’est tout autant pour une soirée entre amis. Gotham Knights fera bel et bien partie de cette fournée, lui qui s’était déjà rendu disponible dans le Xbox Game Pass quelque temps plus tôt. Les serveurs devraient donc être bien plus remplis qu’à l’accoutumée et les chevaliers de Gotham ne devraient pas trop peiner à trouver un camarade de jeu.

La petite pépite du mois en revanche, c’est Disco Elysium The Final Cut, l’un des meilleurs RPG de ces dernières années qui a captivé grâce à son atmosphère passionnante, son insolente profondeur et son intrigue prenante. Un nouvel immanquable du PS Plus Extra. Voici le programme du mois :

Gotham Knights

The Dark Pictures Anthology : House of Ashes

Disco Elysium The Final Cut

Far : Changing Tides

Gungrave G.O.R.E

Elite Dangerous

Dead Island Definitive Edition

Alien Isolation

Outlast 2 | PS4

Eldest Souls | PS4, PS5

Röki | PS4, PS5

Le streaming des jeux PS5 arrive ce mois-ci

Une sélection qui semble faire auprès des abonnés, comme bien souvent avouons-le. Ce n’est en revanche pas systématiquement le cas du PS Plus Premium, souvent décrié pour ses ajouts jugés peu nombreux ou qualitatifs. Un an plus tard, la formule manque encore d’attrait aux yeux de beaucoup. Sony compte bien se rattraper prochainement en proposant de nouveaux avantages pour les membres du PS Plus Premium. A commencer par la disponibilité de 100 films gratuits via l’application Sony Pictures Core, puis prochainement la possibilité de streamer ses jeux PS5. Et c'est bien la surprise du jour, la fonctionnalité tant réclamée arrivera aux alentours du 23 octobre en Europe, mais rien n'est gravé dans le marbre.

Le streaming des jeux PS5 sera dans un premier temps accessible « pour certains titres numériques PS5 figurant au catalogue des jeux PlayStation Plus et parmi les essais de jeux, ainsi que pour les titres pris en charge que les membres Premium possèdent dans leur bibliothèque de jeux PS5 », explique Sony dans son communiqué. L'éditeur prévoit de proposer plusieurs centaines de titres dans le cadre de ce nouveau service dont :

Des jeux PS5 issus du catalogue PS Plus (Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima etc.)

Les versions d’essai des jeux pour des titres PS5 (Hogwarts Leacy, The Witcher 3: Wild Hunt etc)

Des jeux PS5 possédés en version digitale (Resident Evil 4, Dead Island 2, Genshin Impact, Fall Guys et Fortnite etc.)

Les jeux PS Plus Premium d'octobre 2023

L'éditeur précise qu'il ne s'agit là que de quelques exemples de jeux qui disposeront de cette option, qui sera exclusive à la PS5 lors de son lancement. Les membres du PS Plus Premium auront en outre accès :

Le contenu téléchargeable et les achats en jeu seront disponibles pour le streaming des jeux PS5.

et les seront disponibles pour le streaming des jeux PS5. Options de résolution de haute qualité : 4K, 1440p, 1080p et 720p, avec 60 IPS et affichage en SDR ou HDR.

: 4K, 1440p, 1080p et 720p, avec 60 IPS et affichage en SDR ou HDR. Audio boosté : prise en charge de toutes les capacités sonores de la PS5 (technologies 5.1 et 7.1, Tempest 3D Audiotech).

: prise en charge de toutes les capacités sonores de la PS5 (technologies 5.1 et 7.1, Tempest 3D Audiotech). Les captures d’écran et l’enregistrement jusqu’à 3 minutes de vidéo : ils seront téléchargés dans la galerie multimédia de la PS5 et également disponibles via PS App.

Évidemment, quelques titres seront ajoutés au PS Plus Premium en octobre 2023, à savoir :