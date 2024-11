Sony a levé le voile sur les jeux ajoutés au catalogue du PlayStation Plus Extra & Premium en novembre 2024 et on est sur une sélectionxxxxxx

Après des mois interminables de rumeurs en tout genre, la PS5 Pro est enfin arrivée chez les joueurs avides d’expériences techniquement améliorées. La nouvelle console plus puissante tient une bonne partie de ses promesses et les éditeurs se sont tous affairés sur leur patch pour accompagner le lancement. L’actualité était chargée du côté de Sony, mais pas question d’être en retard sur ses rendez-vous hebdomadaires. Réglé comme montre, l’éditeur japonais vient de dévoiler la liste des nouveaux jeux du PS Plus Extra et Premium de novembre 2024.

Les jeux du PS Plus Extra de novembre 2024

Le PlayStation Plus continue son petit train-train. Après les jeux offerts à l’ensemble des abonnés du service, il est temps de découvrir les nouveautés des deux formules les plus récentes. Pour les néophytes, on rappelle que ces deux offres permettent d’accéder à un catalogue évolutif de jeux. Tous les mois, l’éditeur ajoute une bonne dizaine de productions supplémentaires au PS Plus Extra et Premium. Il y en a généralement pour toutes les envies et tous les goûts, le géant japonais misant systématiquement sur une sélection éclectique composée de titres de différents genres et envergures. Les nouveautés du PS Plus Extra & Premium de novembre 2024 n’échapperont pas à la règle. GTA 5 refera une nouvelle fois son retour dans le catalogue, et le bougre sera fortement bien accompagné :

Grand Theft Auto V | PS4, PS5

Dying Light 2: Stay Human | PS4, PS5

Like a Dragon: Ishin | PS4, PS5

MotoGP 24 | PS4, PS5

The Sims 4 Iles paradisiaques (extension) | PS4

Digimon Survive | PS4

Overcooked! All You Can Eat | PS4, PS5

Stick Fight: The Game | PS4

Clash: Artifacts of Chaos | PS4, PS5

Killer Frequency | PS4, PS5

Hungry Shark World | PS4

Chivalry 2 | PS4, PS5

Ces 12 nouveaux jeux seront disponibles dès le mardi 19 novembre 2024, aux alentours de 11h.

Les jeux sortants du PlayStation Plus Extra

Comme toujours, ces arrivées s’accompagneront également de sorties. Ce sont au total 20 jeux qui vont quitter le catalogue à cette même date. Des départs douloureux pour les amoureux de JRPG, puisque l’intégrale de la licence Kingdom Hearts s’apprête à partir. Voici tous les jeux qui seront supprimés du PS Plus Extra mardi prochain :

Blasphemous

Chorus

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

Eiyuden Chronicle: Rising

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definite Edition

Kingdom Hearts 3

Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX

KH HD 2.8 Final Chapter Prologue

Kingdom Hearts: Melody of Memory

Klonoa – Phantasy Reverie Series (PS Plus Premium)

Mobile Suit Gundam Extreme Vs. Maxiboost On

Moving Out

Overcooked! 2

Red Dead Redemption 2

Superliminal

Teardown

The Sims 4: City Living

What Remains of Edith Finch

Wild Card Football

Les jeux PS Plus Premium de novembre 2024

Comme tous les mois, les abonnés au PlayStation Plus Premium auront en prime le droit à une poignée de titres supplémentaires issus du catalogue rétro de la marque, en plus d’un jeu PSVR 2. Le nom d’Alone in the Dark 2 avait fuité avant la grande annonce, mais ce ne sera pas pour ce mois-ci. Voici la liste complète des nouveautés du PS Plus Premium de novembre 204 :

Synapse | PS VR2

Blood Omen: Legacy of Kain | PS4, PS5

Blood Omen 2 | PS4, PS5

Resistance: Fall of Man

Resistance 2

Source : PSblog