Les jeux du PS Plus Extra et Premium sont là. Encore un très bon mois ? Les abonnés ne sont pas de cet avis, mais il y a d’excellents jeux dans le lot.

Sony est réglé comme une montre. Depuis la refonte du PS Plus, l’éditeur japonais est ancré dans une petite routine. Le premier mardi de chaque mois, les jeux du PlayStation Plus Essential. Puis, quelques semaines plus tard, à la moitié du mois, ce sont les ajouts des offres Extra et Premium qui sont annoncés. Ils arrivent ensuite le mardi d’après. Toujours à l’heure, le constructeur vient de déployer les nouveaux jeux du PS Plus Extra et Premium et il y a quelques pépites dans le lot.

Les jeux PS Plus Extra et Premium sont dispos

Le PS Plus Extra accueille donc aujourd’hui huit nouveaux jeux quand la formule Premium a exceptionnellement le droit à cinq nouveaux ajouts. Des entrées assez timides, jugées trop faibles aux yeux des utilisateurs qui ont encore du mal à digérer l’augmentation soudaine des prix de septembre dernier. Pourtant, il y a bien dans cette nouvelle sélection une petite pépite à ne pas louper : Superliminal. Un titre qui se joue intelligemment de vous en déformant votre perception de la réalité à l’aide d’illusions d’optique pour créer des énigmes aussi tordues qu’ingénieuses à la première personne. Un jeu indépendant acclamé par les joueurs et la critique, que vous pouvez désormais essayer dans le cadre de votre abonnement au PS Plus Extra.

Les amateurs de RPG ne seront pas en reste, avec deux productions qui leur sont directement destinés. D’un côté, Eiyuden Chronicle Rising, un action-RPG plutôt apprécié, reposant sur un système de combat dynamique et où vous devez construire votre propre ville. De l’autre, Dragon’s Dogma Dark Arisen, le premier volet de la saga qui reviendra en 2024. Ce jeu en monde ouvert se présente comme un mélange réussi de RPG et d’action, grâce à des mécaniques de jeu particulièrement dynamiques. Pour l’époque, il était assez novateur avec la possibilité de grimper sur des créatures plus grosses ou encore la possibilité de créer ses propres compagnons de route pour ensuite les partager en ligne afin que d’autres joueurs puissent jouer avec. Un jeu marquant à sa façon donc et son arrivée est parfaite pour préparer l’arrivée de Dragon’s Dogma 2 l’année prochaine.

Quelques pépites au programme

Pour le reste des jeux PS Plus Extra de novembre 2023, on notera notamment Dead Island Riptide Definitive Edition et Nobunaga’s Ambition Taishi pour celles et ceux qui aiment le genre. Côté PlayStation Plus Premium ce sont cinq nouveautés qui sont arrivées aujourd'hui. On retrouve le RPG culte Grandia, l'excellent PaRappa the Rapper 2 et même l'adaptation de Là-Haut qui avait fait l'objet d'un leak. Voici sans plus attendre tous les ajouts du jour :

Liste des jeux PS Plus Extra de novembre 2023

Dragon’s Dogma: Dark Arisen | PS4

Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On | PS4

Dead Island: Riptide Definitive Edition | PS4

Superliminal | PS4, PS5

Eiyuden Chronicle: Rising | PS4, PS5

Nobunaga’s Ambition: Taishi | PS4

Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz | PS4

River City Melee Mach!! | PS4

Les jeux PS Plus Premium de novembre 2023