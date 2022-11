Les jeux PS Plus Extra & Premium de novembre 2022 ont été dévoilés et c'est du très lourd. Au programme ce mois-ci trois licences cultes dont deux qui vont ravir les fans de RPG.

Alors que tous les abonnés du PS Plus peuvent profiter de quatre jeux gratuits ce mois-ci, Sony vient de lever le voile sur les ajouts de ses deux nouvelles formules. Celles et ceux qui ont souscrit au PS Plus Extra vont franchement être gâtés avec l’arrivée intégrale d’un mastodonte du JRPG, et d’un RPG occidental culte.

Les jeux PS Plus Extra de novembre 2022

Le PS Plus Extra commence à prendre de l’ampleur. Chaque mois, Sony frappe fort en ajoutant de très gros titres à son nouveau catalogue. Novembre n’échappera pas à la règle et marquera l’arrivée de la totalité de la licence Kingdom Hearts mais aussi d’un monument du RPG : Skyrim. Autant dire que la sélection est plus que solide, que ce soit en termes de AAA que de jeux indé. Voici sans plus attendre la liste des jeux du PS Plus Extra de novembre.

The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition | PS4, PS5

Tom Clancy's Rainbow Six Siege | PS4, PS5

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX | PS4

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue | PS4

Kingdom Hearts III | PS4

Kingdom Hearts: Melody of Memory | PS4

Oddworld: Soulstorm – Enhanced Edition | PS4, PS5

Tom Clancy's The Division 2 | PS4

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint | PS4

Chorus | PS4, PS5

What Remains of Edith Finch | PS4

The Gardens Between | PS4, PS5

Earth Defense Force: World Brothers | PS4

Earth Defense Force: Iron Rain | PS4

Onee Chanbara Origin | PS4

Les jeux PS Plus Premium de novembre 2022

Pas de surprise du côté des jeux du PS Plus Premium en revanche. Sony avait déjà révélé que cinq jeux d’une licence iconique seraient ajoutés. Tous sont des opus plus ou moins marquants de Ratchet & Clank sortis sur PS3. Pour les amateurs de rétro pur, il faudra repasser car aucun classique de la PS1 ne viendront se greffer en novembre, ce qui risque de décevoir quelques abonnés une nouvelle fois. Notez qu'aucune nouvelle démo gratuite ne semble de la partie ce mois-ci.