On connaît déjà une partie des nouveaux jeux PS5 et PS4 du PS Plus Premium et Extra. Une sélection qui serait marquée par trois grosses licences, dont Final Fantasy.

Alors que les jeux PS Plus de juillet 2022 offerts à l’ensemble des abonnés sont déjà disponibles, certains attendent de découvrir quelles seront les prochaines entrées qui viendront garnir les catalogues du PS+ Extra et Premium. Bonne nouvelle, un leaker crédible nous donne des éléments de réponse.

Les jeux PS5 et PS4 du PS Plus Extra & Premium ont leaké

A l’instar du Xbox Game Pass, le PS Plus proposera désormais de nouveaux jeux PS5, PS4 et des classiques qui viendront gonfler un catalogue déjà bien rempli. Si l’annonce officielle des ajouts de juillet 2022 devrait être faite en milieu de mois, un leaker nous livre déjà un petit avant-goût. Une partie des nouveaux jeux du PS+ Extra et Premium seraient donc :

Stray (déjà confirmé)

FF7 Remake Intergrade + DLC INTERmission

Assassin’s Creed 4 Black Flag

Assassin’s Creed Unity

Assassin's Creed: Freedom Cry

Assassin's Creed: The Ezio Collection

Saints Row IV: Re-Elected

Comme le rappelle le fameux BlackBate, cela ne représente qu’une partie des jeux ajoutés au catalogue du PS Plus Premium & Extra. Si le conditionnel reste de rigueur, la source est réputée comme sérieuse. Elle notamment avait fait fuiter l’arrivée de Stray au PS Plus day one avant son annonce en plus de partager des infos sur Death Stranding Director’s Cut.

Les nouvelles offres du PS+ n’étant actives que depuis le mois dernier, nous ne savons pas encore quand Sony viendra confirmer les nouveaux jeux PS4 & PS5 des formules Extra et Premium. Pour l'instant, on tablerait plutôt sur le mercredi avant leur ajout dans le catalogue, comme c’est le cas avec les jeux gratuits du PS Plus Essential. On le saura bien assez tôt de toute façon. Que pensez-vous de cette première sélection ?