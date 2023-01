Les jeux PS Plus Extra & Premium de janvier 2023 ont été dévoilés. Du très lourd pour commencer l'année ? Au programme, du narratif, du multi et de l'indé.

Les trois jeux gratuits du PS Plus Essential sont disponibles depuis quelques jours maintenant. Pour commencer l’année, Sony a frappé fort en offrant trois gros jeux, dont Star Wars Jedi Fallen Order qui va permettre aux abonnés de découvrir les aventures de Cal Kestis avant la sortie de sa suite en mars prochain. C’est désormais au tour de celles et ceux qui ont souscrit aux PS Plus Extra et Premium de découvrir quels seront les jeux ajoutés au catalogue des deux nouvelles formules.

Les jeux PS Plus Extra de janvier 2023

Les nouvelles formules du PlayStation Plus continuent de faire leurs preuves. Inaugurées il y a quelques mois de ça, elles permettent aux abonnés de profiter de nouveaux ajouts mensuels au catalogue comme pour le Xbox Games Pass. Si le PS+ Premium peine encore à convaincre faute de tenir pleinement sa promesse axée sur l’arrivée de jeux rétro, le PS Plus Extra a frappé fort ces derniers mois. Entre l’intégrale de Kingdom Hearts, un The Elder Scrolls Skyrim culte ou encore tout un tas de licences fortes comme Yakuza ou l'Ombre du Mordor, Sony régale les abonnés chaque mois. Mais justement, quel est le programme du PS Plus Extra de janvier 2023 ? L’éditeur japonais apporte enfin une réponse.

Les joueurs PS5 et PS4 s’attendaient à de jolies surprises pour bien débuter l’année et ce sera placé sous le signe de Square Enix. Au programme, du Life is Strange, du Just Cause mais aussi Back 4 Blood, jeu multi des créateurs de Left 4 Dead. Quelques productions indépendantes bien senties seront également disponibles dont Sayonara Wild Hearts et Jett The Far Shore. Tous pourront être téléchargés dès le jeudi 17 janvier. Voici sans plus attendre la liste des jeux PS Plus Extra de janvier 2023 :

Back 4 Blood | PS4, PS5

Dragon Ball FighterZ | PS4

Devil May Cry 5: Special Edition | PS5

Life is Strange: Before the Storm | PS4

Life is Strange | PS4

Sayonara Wild Hearts | PS4

Jett: The Far Shore | PS4, PS5

Just Cause 4: Reloaded | PS4, PS5

Just Cause 4 | PS4

Omno | PS4

Erica | PS4

On rappelle par ailleurs à toutes fins utiles que le PS Plus Extra perdra une dizaine de jeux dès le 15 janvier 2023. On retrouve dans le lot quelques titres très appréciés comme Masters of Anima, Leo’s Fortune, Electronic Super Joy ou encore Enigmatis The Ghosts of Maple Creek.

Les jeux PlayStation Plus Premium de janvier 2023

Quid du PS Plus Premium ? Depuis son lancement, la formule haut de gamme du service d’abonnement a déçu de nombreux joueurs. Pour eux, Sony n’a pas délivré l’offre promise à plusieurs reprises en ne n’ajoutant pas mensuellement des grands classiques de l'ère PS1, PSP ou PS2. Le géant japonais a en effet eu trop tendance à capitaliser sur des resmaster ou des jeux PS3 plutôt que des titres rétro comme les abonnés étaient en droit de s’attendre. Après de nombreuses rumeurs, Syphon Filter 3 sera enfin disponible, ainsi que deux autres titres PlayStation 1. Voici les PS Plus Premium de janvier 2023.

Syphon Filter 3 | PS1

Star Wars Demolition | PS1

Hot Shots Golf 2 | PS1

Notez queles trois jeux PS Plus Premium profiteront pour l'occasion de quelques nouveautés. On retrouvera donc une fonctionnalité pour rembobiner, la sauvegarde rapide et des filtres vidéo personnalisés.