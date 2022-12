Les jeux PS Plus Extra & Premium de décembre 2022 ont été dévoilés. Encore du très lourd ? Au programme ce mois-ci avec plusieurs licences cultes et de jolis ajouts.

Alors que tous les abonnés du PS Plus peuvent profiter de cinq jeux gratuits ce mois-ci, les ajouts de ses deux nouvelles formules se dévoilent. Pour terminer 2022 sur une bonne note, Sony a réussi à garder le secret jusqu'au bout, sans que notre leaker national n'ai dévoilé le programme à l'avance. Alors, quelles sont les nouveautés du PS Plus Extra et Premium ? L''année se termine-t-elle en beauté ? Voici le programme.

Les jeux PS Plus Extra de décembre 2022

Sony avait mis la barre très haute le mois dernier. Entre cinq grands classiques de la PS3 pour le PlayStation Plus Premium, l’intégrale d’un mastodonte du JRPG, et un The Elder Scrolls Skyrim désormais cultissime pour le PS Plus Extra, les abonnés s’attendent à de jolies surprises pour conclure 2022 sur une excellente note. La surprise aura été entière ce mois-ci, avec la suite des Yakuza, l'arrivée de plusieurs Far Cry ou encore l'Ombre du Mordor.

Voici sans plus attendre la liste des jeux du PS Plus Extra qui seront disponibles dès le 20 décembre 2022 :

WWE 2K22 | PS4

Far Cry 5 | PS4

Far Cry New Dawn | PS4

Far Cry Primal | PS4

Mortal Shell | PS4, PS5

Judgment | PS4, PS5

Yakuza: Like a Dragon | PS4, PS5

Yakuza 6: The Song of Life | PS4

Middle Earth: Shadow of Mordor | PS4

Middle-Earth: Shadow of War | PS4

The Pedestrian | PS4, PS5

Evil Genius 2 | PS4, PS5

Adventure Time Pirates of the Enchiridion | PS4

Ben 10: Power Trip | PS4, PS5

Gigantosaurus The Game | PS4

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition | PS4

Worms W.M.D | PS4

The Escapists 2 | PS4

On rappelle par ailleurs à toutes fins utiles que le PS Plus Extra perdra également un gros RPG ce mois-ci. Assassin's Creed Valhalla sera en effet retiré du service dès le 20 décembre à 11h.

Les jeux PS Plus Premium de décembre 2022

Est-ce que les plaintes autour du PS Plus Premium ont été entendues ? Depuis le lancement de la formule haut de gamme du service d'abonnement, les joueurs ont fait part de leur déception. Pour eux, Sony ne tient pas sa promesse en n'ajoutant pas systématiquement des grands classiques de l'ère PS1, PSP ou PS2, la firme japonaise mettant avant tout l'accent sur des resmaster ou des jeux PS3 à l'instar des Ratchet & Clank le mois dernier. Au programme ce mois-ci :

Ridge Racer 2 | PSP

Heavenly Sword | PS3

Oddworld: Abe’s Exoddus | PS1

Pinball Heroes | PSP

On notera la présence de Ridge Racer 2, qui avait leaké il y a quelques mois déjà. Cela semble donc bien parti pour l'arrivée prochaine de Dino Crisis.