Les jeux PS Plus Extra & Premium de septembre 2024 sont maintenant disponibles pour les abonnés. Alerte aux pépites avec d’excellents jeux et une sortie day one.

Le mois de septembre a commencé sur les chapeaux de roues pour les joueuses et joueurs PlayStation. Entre un Astro Bot qui est rapidement devenu un prétendant au titre de GOTY 2024 ou encore l’annonce de la PS5 Pro, l’actualité de la marque est bien chargée, surtout qu’il se murmure qu’un State of Play devrait bientôt faire la lumière sur les prochaines exclusivités. Pendant ce temps-là, l’éditeur japonais poursuit sa petite routine du côté du PlayStation Plus. Ce sont donc aujourd’hui 9 nouveaux jeux qui rejoignent le catalogue du PS Plus Extra et Premium, avec une sortie day one particulièrement attendue.

Les jeux PS Plus Extra de septembre 2024 dispos

Les titres offerts à l’ensemble des abonnés ce mois-ci n’ont pas fait l’unanimité. Ce mois-ci, Sony a pourtant tout misé sur la présence d’une sortie day one avec le dernier jeu Harry Potter et l’excellent Little Nightmares 2. Beaucoup espéraient que l’éditeur se rattraperait avec les ajouts du PS Plus Extra de septembre 2024. Là encore, c’est un titre disponible dès son lancement qui est en tête d’affiche et pas des moindres. Attendu depuis plusieurs années, The Plucky Squire rejoindra donc le catalogue un peu plus tard que ses camarades, puisqu’il ne pourra être téléchargé qu’à partir du 17 septembre à 18h00 tapantes. Le reste de la sélection mensuelle sera quant à elle là en temps et en heure.

Les abonnés au PS Plus Extra ou Premium amateurs d’aventures narratives vont clairement être comblés. Entre le frenchie Road 96, dernier jeu des créateurs de Soldats Inconnus, l’excellent Night in the Woods, acclamé par la critique et les joueurs, ainsi qu’Under The Waves édité par Quantic Dream, ils vont être servis. Côté action, il faudra compter sur le très bon Far Cry 5 et sa secte de lunatiques. Voici sans plus attendre tous les jeux qui ont rejoint le PS Plus Extra de septembre :

Ben 10 | PS4

Chernobylite | PS4, PS5

Far Cry 5 | PS4

Night in the Woods | PS4, PS5

The Plucky Squire | PS5

Under The Waves | PS4, PS5

Road 96 | PS4, PS5

Space Engineers | PS4, PS5

Wild Card Football | PS4, PS5

Ces neuf nouveaux jeux seront disponibles dès le mardi 17 septembre 2024, aux alentours de 11h. On rappelle encore une fois que The Plucky Squire est la seule exception puisque son lancement est prévu à cette date, mais à 18h.

Les jeux sortants de septembre 2024

Comme toujours, ces arrivées s’accompagneront également de sorties. Si seulement 12 jeux devaient initialement quitter le catalogue, il y en aura finalement plus. On retrouve de très bons et gros titres dans le lot, comme Horizon Forbidden West, NieR Replicant ou encore Alien Isolation. Oui ça va faire mal. Vous avez donc jusqu'au mercredi 25 septembre avant 11h00 pour jouer aux jeux suivants avant qu'ils ne soient définitivement supprimés du PS Plus Extra :

Alien Isolation

Cloudpunk

Dragon Ball XenoVerse 2

Horizon Forbidden West

Marvel's Midnight Suns

NieR Replicant

Spiritfarer

Star Ocean: First Departure R

Star Ocean: Integrity and Faithlessness

SO: The Divine Force

Star Ocean: The Last Hope

Star Ocean: Till the End of Time

13 Sentinels: Aegis Rim

Planet Coaster: Console Edition

Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Unpacking

Les jeux PS Plus Premium de septembre 2024

Vous connaissez la rengaine à force, les abonnés au PlayStation Plus Premium profiteront également d’une flopée de classiques supplémentaires. On retrouve encore une fois du Ratchet & Clank et un jeu PSVR2, puisque c’est la norme maintenant. Voici l’ensemble des jeux PS Plus Premium de septembre 2024 :

Mister Moskeeto | PS4, PS5

Pistol Whip | PSVR2

Secret Agent Clank | PS4, PS5

SkyGunner | PS4, PS5

Source : PS Blog