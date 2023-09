Le mois de septembre a commencé sur une mauvaise note pour les abonnés au PS Plus. La sélection de jeux « gratuits » mensuelle est clairement en deçà des attentes des joueurs, qui n'ont pas caché leur déception face à un Saints Row et un Generation Zero à la qualité plus que moyenne. Comme si une seule mauvaise nouvelle ne suffisait pas, Sony a enfoncé le clou en annonçant une hausse des prix de l’ensemble des formules du PlayStation Plus. Une augmentation qui peut avoisiner les 35% selon l’offre choisie, qui a forcément du mal à passer, l’éditeur n’ayant annoncé aucune nouvelle plus-value à son service. Les ajouts mensuels du PS Plus Extra et Premium étaient alors d’autant plus attendus au tournant. PlayStation dévoile aujourd’hui officiellement, les jeux de septembre.

Les jeux PS Plus Extra de septembre 2023

Les jeux du PS Plus Extra ont été officialisés. Plus tôt dans la semaine, les têtes d’affiches de ce mois de septembre 2023 se sont dévoilées avant l’heure. Vedette des nouveaux ajouts mensuels, l’excellent NieR Replicant ver.1.22474487139…, version améliorée du RPG emblématique de Square Enix parue il y a deux ans. On pourrait chanter les louanges de ce bijou incompris qui revient sous un plus beau jour et avec des scènes inédites, mais on va s’abstenir. Il faudra aussi compter sur un ténor de la gestion : Civilization 6, le petit jeu indé Unpacking, qui avait su créer la surprise lors de son arrivée dans le Xbox Game Pass, mais aussi 13 Sentinels Aegis Rim, le visual novel aux soupçons de stratégie tout aussi qualitatif. Alors que six jeux du PS Plus Extra de septembre 2023 avaient leaké, on connaît désormais la liste complète :

NieR Replicant ver.1.22474487139… | PS4, PS5

Star Ocean The Divine Force | PS4, PS5

13 Sentinels: Aegis Rim | PS4, PS5

Sid Meier’s Civilization VI | PS4, PS5

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 | PS4, PS5

Unpacking | PS4, PS5

Odin Sphere Leifthrasir | PS4

Planet Coaster: Console Edition | PS4, PS5

This War of Mine: Final Cut | PS5

Cloudpunk | PS4, PS5

Contra: Rogue Corps | PS4

Tails Noir | PS4, PS5

Call of the Sea | PS4, PS5

West of Dead | PS4

Star Ocean: Integrity and Faithlessness | PS4

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls | PS4, PS5

On retrouve donc des titres acclamés supplémentaires, dont l'excellent This War of Mine : Final Cut, le jeu de parc d'attractions ultime Planet Coaster et ou encore Cloudpunk, le récit Cyberpunk prenant. Une sélection tout à fait honnête, mais les joueurs trouvent à redire. Leurs attentes étaient forcément plus élevées compte-tenu de toute la situation autour du PS Plus ce mois-ci.

Les jeux PlayStation Plus Premium de septembre 2023

Et si la formule Extra ne manque (presque) jamais de satisfaire ses abonnés, on ne peut pas en dire autant du PlayStation Plus Premium. L’offre la plus élevée a souvent été décriée pour ses ajouts timides et l’absence de véritables classiques qui ont marqué les anciennes générations de consoles, notamment les premières. Sony compte rattraper le tir prochainement avec un nouvel avantage supplémentaire : la possibilité de streamer ses jeux PS5. Toujours aucune date de déploiement à l’horizon ceci dit, l’éditeur se contentant des habituels ajouts mensuels. Voici le programme du PS Plus Premium de septembre 2023 :