La croissance du PlayStation Plus reprend de plus belle. Les nouvelles formules avaient fait fuir les abonnés par millions, mais Sony est parvenu à les convaincre de revenir. L’éditeur japonais ne lésine pas sur les moyens pour rendre ses offres inédites. Chaque mois, le catalogue du PS Plus Extra et Premium s’étoffe avec de nouvelles productions de divers calibres. Des grosses licences de Bethesda, Ubisoft ou même PlayStation, aux jeux indépendants très appréciés, les abonnés sont gâtés depuis presque un an maintenant. Est-ce qu’il va poursuivre sur sa lancée avec les jeux du Playstation Plus Extra & Premium du mai 2023 ?

Les jeux PS Plus Extra de mai 2023

Les jeux PS Plus Extra et Premium de mai se dévoilent. Presque un an après leur lancement, les nouvelles formulent semblent enfin avoir convaincu. Il faut dire qu’elles ne manquent pas d'atouts à faire valoir. La première permet d’accéder à un catalogue de jeux éclectique qui grossit chaque mois et qui accueille parfois des sorties day one. La seconde offre tous ces avantages en plus de proposer des classiques et des productions rétro. Le mois de mai était particulièrement attendu au tournant tant il est placé sous le signe des départs. La PlayStation Plus Collection a pris fin, et ce sont plus de 32 jeux qui sortent du PS Plus Extra ce mois-ci. On s’attendait alors à des ajouts plus nombreux ou du moins très qualitatifs pour faire passer la pilule. On savait que l'intriguant Humanity serait disponible dès son lancement, m

Au programme, ce mois-ci une grosse exclusivité PS5, un peu de Bethesda, du Square Enix et des productions indépendantes. Tous les jeux de la liste ci-dessous seront disponibles à partir du 16 mai aux alentours de 11h. Voici sans plus attendre les jeux PS Plus Extra d'avril 2023 :

Ratchet & Clank: Rift Apart | PS5

Humanity | PS4, PS5

Watch Dogs: Legion | PS4, PS5

Dishonored 2 | PS4

Dishonored: Death of the Outsider | PS4

Sakuna: Of Rice and Ruin | PS4

Tomb Raider: Definitive Edition | PS4

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration | PS4

Shadow of the Tomb Raider | PS4

Bus Simulator 21: Next Stop | PS4, PS5

The Evil Within 2 | PS4

Wolfenstein: Youngblood | PS4

Thymesia | PS5

Rain World | PS4

Lake | PS4, PS5

Conan Exiles | PS4

Rune Factory 4 Special | PS4

Story of Seasons: Friends of Mineral Town* | PS4

Soundfall | PS4, PS5

Les jeux PS Plus Premium de mai 2023

Quid des abonnés PS Plus Premium ? Comme d’habitude, les jeux rétro se comptent sur les doigts de la main avec des ajouts bien plus timides. On pourra compter encore une fois sur la licence Syphon Filter pour relever le niveau. Toujours pas de signe de Dino Crisis, mais le jeu a déjà été repéré à plusieurs reprises alors tout espoir n'est pas encore perdu.