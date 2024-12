Sony a enfin levé le voile sur les nouveaux jeux du PlayStation Plus Extra et Premium de décembre 2024. Une sélection forte pour finir l'année en beauté ?

Dernière ligne droite pour le PS Plus. Cette année encore, Sony a gâté ses abonnés, quelle que soit la formule à laquelle ils ont souscrit, malgré quelques couacs. Alors que tous les membres du service ont pu récupérer le trio offert ce mois-ci, à savoir l'excellent It Takes Two, Aliens Dark Descent et Temtem, il est temps de découvrir les nouveautés du PS Plus Extra et Premium de décembre 2024. Est-ce que cette année encore Sony a mis les petits plats dans les grands pour terminer l’année en beauté ? C’est l’heure du verdict.

Les jeux du PS Plus Extra de décembre 2024

Sony a frappé fort le mois dernier. Entre le retour de GTA 5, Dying Light 2, l’un des derniers Like a Dragon ou encore l’excellent Overcooked! All You Can Eat, le constructeur avait régalé les abonnés, quel que soit leur profil de joueur. Naturellement, ces derniers s’attendaient à de jolies surprises pour conclure 2024 sur une très bonne note, l’éditeur ayant tendance à marquer le coup en fin d’année. L’attente était double, puisque la marque a fraîchement fêté ses 30 ans, notamment avec quelques classiques bonus pour les membres du PS Plus Premium. Il risque d'y avoir une petite déception. Les têtes d'affiche seront donc les clivants Sonic Frontiers et Forspoken, accompagnés de Jurassic World Evolution 2.

Voici sans plus attendre la liste des jeux du PS Plus Extra qui seront disponibles dès le mardi 17 décembre 2024 aux alentours de 11h, heure française :

Sonic Frontiers | PS4, PS5

Forspoken | PS5

Rabbids: Party of Legends | PS4

WRC Generations | PS4, PS5

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch | PS4, PS5

Jurassic World Evolution 2 | PS4, PS5

Coffee Talk | PS4, PS5

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly | PS4, PS5

A Space for the Unbound | PS4, PS5

PHOGS | PS4

Biped | PS4, PS5

Les jeux sortants du PlayStation Plus Extra

Vous connaissez le refrain par cœur à force. Ces nouvelles arrivées seront compensées par des sorties, qui avaient été révélées en amont pour vous donner du temps pour terminer ou essayer les jeux qui vous intéressent. Voici tous les titres qui seront supprimés du PS Plus Extra mardi prochain :

Dead Island

Dead Island Riptide Definitive Edition

Evil Genius 2

GigaBash

Grime Definitive Edition

Judgment & Judgment Remastered

Mega Man 11

Mega Man Legacy Collection 1 & 2

Metal: Hellsinger

Moonscars

NASCAR Heat 5

Prodeus

Soulstice

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins

Tinykin

Vampire: The Masquerade – Coteries of New York

Les jeux PS Plus Premium de décembre 2024

En plus de toutes ces nouveautés, les abonnés au PlayStation Plus Premium auront le droit à une poignée de jeux supplémentaires directement puisés du catalogue rétro de la marque, le tout accompagné d’un jeu PSVR 2. Sony avait déjà ajouté trois titres bonus dans le cadre de son 30e anniversaire à savoir, et il n'y aura pas plus de classiques. Voici la liste complète des jeux du PS Plus Premium de décembre 2024 :

Sly 2: Band of Thieves | PS4, PS5

Sly 3: Honor Among Thieves | PS4, PS5

Jak and Daxter: The Precursor Legacy | PS4, PS5

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge | PS VR2



