Quels seront les jeux ajoutés au PS Plus Extra et Premium en décembre 2023 ? L’année va-t-elle se terminer sur une meilleure note pour les abonnés ? Voici la liste complète des ajouts du mois.

La fin d’année aura été décevante pour les abonnés au PS Plus. Depuis l’augmentation des prix, aucun des line-up ne trouve grâce à leurs yeux et force est de constater que les ajouts étaient bien moins impressionnants que les mois précédents. Alors que tous les membres du service ont pu récupérer le trio offert ce mois-ci, à savoir PowerWash Simulator, Sable et LEGO 2K Drive, il est temps de découvrir les ajouts PS Plus Extra et Premium de décembre 2023. Sony a-t-il mis les petits plats dans les grands pour terminer l’année ? Il faudra attendre quelques heures pour le savoir, mais la firme japonaise a semble-t-il déjà révélé l'identité de l'un d'entre eux.

Les jeux PS Plus Extra de décembre 2023

Dernière ligne droite. 2023 aura été une année mouvementée pour les abonnés au PlayStation Plus. C’était pourtant bien parti, avec de très beaux ajouts pendant plusieurs mois consécutifs, notamment du côté de la formule Extra. Entre les arrivées de Horizon Forbidden West, Uncharted Legacy of Thieves Collection ou encore Ratchet & Clank: Rift Apart ou les disponibilités dès leur sortie de Sea of Stars et Tchia, Sony avait démarré sur les starting-blocks avant d’arriver à bout de souffle au pire des moments : juste après l'augmentation des prix des abonnements du PS Plus. Depuis, les membres du service sont intransigeants : ils en veulent pour leur argent. L’éditeur a-t-il gardé le meilleur pour la fin afin de terminer l’année en beauté ? On ne connaît pas encore le programme complet du PS Plus Extra de décembre 2023, mais il semblerait que Sony aie dévoilé l'un d'entre eux par inadvertance.

L'éditeur japonais vient en effet de dévoiler les nouvelles récompenses du PS Stars, son programme de fidélité. Comme chaque mois, les joueurs recevront 50 points en jouant à l'un des quelques ajouts du catalogue du PS Plus Extra et Premium du mois en cours. En décembre 2023, il faudra donc visiblement compter sur Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, titre mis en avant par l'éditeur. Pour mémoire, il s'agit d'un souls-like dans l'univers de la licence qui s'intègre également à la trame du tout premier jeu. S'il n'est pas parfait, il avait rencontré son petit succès grâce à sa proposition plutôt originale. Pour le reste des jeux PS Plus Extra, il faudra patienter encore quelques heures.

Les jeux sortants du PlayStation Plus Extra en décembre 2023

On rappelle que les jeux PS Plus Extra et Premium seront disponibles le mardi 19 décembre 2023 aux alentours de 11h. On rappelle aussi, que ces nouveaux ajouts s'accompagnent de sorties le même jour. Ce mois-ci, ce sont 11 jeux qui quitteront le catalogue, à savoir :