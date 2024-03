Les jeux PS Plus Extra et Premium sont maintenant disponibles pour les abonnés. Et il y a du très lourd sur PS5 et PS4 avec du Dragon Ball, Resident Evil, Jak and Daxter...

Comme chaque mois, le catalogue des jeux PS Plus Extra et Premium se renouvelle. Depuis février 2024, les abonnés peuvent essayer sans surcoût de gros titres tels qu'Assassin's Creed Valhalla, The Outer Worlds, Need For Speed Unbound... La franchise J-RPG Tales of a également été surreprésentée avec différents épisodes, dont l'excellent Tales of Arise. Et ce mois-ci, la sélection de jeux PS5 et PS4 mise à disposition sur le service ne faiblit pas et de grosse licences attendent les abonnés dès à présent.

Les jeux PS Plus Extra de mars 2024

Comme promis, les jeux PS Plus Extra et Premium de mars 2024 viennent d'être mis en ligne. Ils sont donc tous accessibles dès maintenant aux abonnés qui devraient encore y trouver leur compte ce mois-ci. On commence avec le line-up PlayStation Extra qui est plus que solide. Alors que le légendaire mangaka Akira Toriyama nous a quittés, les fans vont pouvoir redécouvrir son oeuvre culte DBZ à travers Dragon Ball Z Kakarot. Un action-RPG 100% solo qui vous permet de revivre l'intégralité de l'anime, avec l'ensemble des arcs, et qui s'étend par conséquent jusqu'à Buu. En parlant de héros aux capacités énormes, les super-héros et méchants des univers Marvel et DC envahissent aussi le PS Plus Extra de mars 2024.

Pour ce mois-ci, les abonnés peuvent découvrir le jeu d'action-aventure LEGO DC Supervilains, ou le plus stratégique Marvel's Midnight Suns qui a été une très bonne surprise pour l'ami Camille. Un très bon soft Marvel et un très bon X-Com like en même temps. Vous êtes sportifs ? La simulation de basket NBA 2K24, l'édition Kobe Bryant, vous tend les bras. Une cuvée toujours aussi réaliste et grisante, même si ternie par les microtransactions. Avec Blood Bowl 3, vous passerez du basket au football américain, mais en mode jeu de plateau et fantasy. Voici tous les jeux PS Plus Extra de mars 2024 téléchargeables ce mardi 19 mars 2024 :

Dragon Ball Z Kakarot | PS5

Resident Evil 3 | PS4, PS5

LEGO DC Supervillains | PS4

Marvel’s Midnight Suns | PS4, PS5

NBA 2K24 Kobe Bryant Edition | PS4, PS5

Mystic Pillars: Remastered | PS5

Blood Bowl 3 | PS4, PS5

Super Neptunia RPG | PS4

Crédits : PlayStation.

Les jeux PlayStation Plus Premium de mars 2024

Celles et ceux qui acceptent de payer la formules la plus chère, comme le PS Plus Premium, bénéficient en bonus de jeux rétro. En mars 2024, la franchise de Naughty Dog Jak and Daxter revient avec l'épisode PS2 et PSP The Lost Frontier. Le mythique Cool Boarders de la PS1 est aussi de la partie avec un rendu graphique amélioré, un retour en arrière pour tricher en cas de gamelle, une sauvegarde rapide et différents filtres vidéo. C'est forcément difficile à prendre en main, surtout si vous n'avez pas connu, mais n'hésitez pas à tester au moins pour dire que vous y avez joué ! C'est l'une des pépites sportives de la PlayStation 1. Mais d'autres jeux sont disponibles dans le PS Plus Premium de mars 2024.

Jak and Daxter The Lost Frontier | PS4, PS5

Cool Boarders | PS4, PS5

Gods Eater Burst | PS4, PS5

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy | PS4

JoJo's Bizarre Adventure AllStar Battle R | PS4, PS5

Le PlayStation Plus Premium de mars 2024 se démarque aussi avec une petite surprise accessible à partir du 1er avril prochain : la saison 1 de My Hero Academia. Ce sera à regarder via le service VOD Sony Pictures Core, comme certaines séries Crunchyroll qui sont offertes depuis le 13 mars dernier.