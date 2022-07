Lors de sa mise en ligne pour les jeux PS Plus Extra & Premium de juillet 2022, FF7 Remake Intergrade était indisponible. Le souci a été détecté et le jeu est gratuit sur PS5 pour tous les abonnés.

Square Enix peine visiblement à offrir FF7 Remake Intergrade aux abonnés PS Plus Extra & Premium. L'éditeur japonais, peut-être avec l'aide de Sony, s'est en tout cas retroussé les manches pour ne pas décevoir les joueurs PS5. Et normalement, c'est bon, vous pouvez le réclamer sans problème.

FF7 Remake Intergrade disponible gratuitement dans le PS Plus

C'était sur le papier l'une des stars des jeux PS Plus Extra & Premium de juillet 2022, mais ça a malheureusement viré au fiasco. En allant récupérer leur dû sur le PS Store, les joueurs PS5 se sont pris un stop. À cause d'un souci, les abonnés se sont retrouvés devant la fiche du jeu et un message d'erreur « non disponible ». Au lieu du traditionnel « ajouter à la bibliothèque ». Frustrant.

Les deux principaux intéressés ont dû appuyer sur les bons boutons car tout est rentré dans l'ordre. Si vous avez un abonnement actif au PlayStation Plus Extra ou Premium, vous pouvez télécharger « gratuitement » Final Fantasy VII Remake Intergrade sur PlayStation 5.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade est la nouvelle version du jeu culte de la PS1 avec en plus un DLC INTERMission. On ne contrôle plus Cloud mais Yuffie et l'on suit un arc narratif inédit. Des nouveautés de gameplay sont aussi présentes.