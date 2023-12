Les jeux PS Plus Extra et Premium de décembre 2023 sont maintenant disponibles. Sony frappe très fort pour terminer l’année avec un titre colossal et une pépite à la française.

Les membres du PS Plus Extra et Premium auront de quoi s’occuper pour les fêtes de fin d’année. Les nouveaux jeux et derniers jeux de 2023 sont désormais disponibles et on peut dire que Sony a mis les petits plats dans les grands pour terminer cette année très particulière en beauté. Entre un énorme carton, une pépite française et un titre qui a su créer la surprise, il n’y a pas que le foie gras et les fruits de mer qui vont régaler les joueurs PlayStation.

Un beau programme pour le PS Plus Extra de décembre 2023

Les tout derniers jeux PlayStation Plus de 2023 sont maintenant disponibles. Cette année encore, Sony a particulièrement gâté ses abonnés, notamment les premiers mois où les ajouts conséquents s'enchaînent. Licences cultes, pépites, jeux day one, les nouvelles formules ont démarré sur les starting-blocks avant de s'essouffler depuis quelque temps et au pire des moments. Les sélections les plus faibles de 2023 sont survenues après la hausse des prix en septembre dernier, ce qui n’a évidemment pas manqué de frustrer celles et ceux qui ont souscrit un abonnement. L’éditeur japonais termine cependant cette année si particulière pour l’industrie sur une meilleure note. La tête d’affiche de ce PS Plus Extra de décembre 2023 ? GTA 5.

Quelques semaines après l’annonce explosive de GTA 6, le carton planétaire est maintenant disponible sans frais supplémentaires pour tous les abonnés ayant opté pour les formules Extra ou Premium. L’occasion de (re)découvir les aventures du trio formé par Franklin, Trevor et Michael et de foutre le bordel à Los Santos et ses alentours. On rappelle que le jeu contient aussi un mode multijoueur tout aussi dense, proposant régulièrement des événements. Ce n’est cependant pas le seul excellent ajout du programme du PS Plus Extra de décembre 2023. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin a su créer la surprise à sa sortie en raison de sa proposition originale et son histoire liée au tout premier épisode de la saga qui s’avère bien plus importante que pensé.

Impossible également de passer à côté de Tinykin, le jeu indépendant français à la Pikmin. Une excellente production pleine de bonnes idées, bourrée d’humour, mignonne comme tout et à la direction artistique des plus réussies. Comme dans son illustre modèle, les joueurs devront collecter de petites créatures colorées qui vous aideront dans l’exploration.

La liste jeux PS Plus Extra de décembre 2023

Grand Theft Auto V | PS4, PS5

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin | PS4, PS5

Moto GP23 | PS4, PS5

Metal: Hellsinger* | PS4, PS5

Salt and Sacrifice | PS4, PS5

Moonscars | PS4, PS5

Mega Man 11 | PS4

Gigabash | PS4, PS5

Grime | PS4, PS5

Tinykin | PS4, PS5

Prodeus | PS4, PS5

Shadowrun Returns | PS4, PS5

Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut | PS4, PS5

Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition | PS4, PS5

Les jeux PlayStation Plus Premium de décembre 2023

Comme chaque mois, les membres du PS Plus Premium ont le droit à quelques classiques en supplément. En décembre ce sont cinq jeux « rétro » qui vont venir gonfler le catalogue de la formule haut de gamme. Au programme, deux collections Mega Man, ainsi que les deux épisodes du jeu de construction de parc d’attractions Thrillville. Ça et un peu de Disney.