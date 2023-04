Les jeux du PS Plus Extra et Premium d'avril 2023 ont été annoncés. Au programme ce mois-ci, beaucoup de jeux Bethesda et deux productions indépendantes très appréciées.

Six mois après leur lancement, le PS Plus Extra et Premium continuent de convaincre les joueurs. Les deux nouvelles formules ne manquent en effet pas d'atouts pour séduire les abonnés. La première offre accueille en effet chaque mois de très gros jeux comme des pépites et même à de rares occasions des sorties day one comme Tchia et Stray. L’offre Premium quant à elle commence petit à petit à prendre forme après un démarrage assez difficile. Les joueurs se plaignaient en effet que Sony capitalisait trop sur les remaster PS3 plutôt que sur de véritables titres rétro comme l’éditeur l’avait promis. En mars, le constructeur japonais avait su marquer le coup avec notamment l’arrivée au catalogue d’Uncharted Legacy of Thieves, Life is Strange True Colors ou même Ghostwire Tokyo pour ne citer que quelques exemples. L’éditeur continue-t-il sur sa lancée avec le PS Plus Extra & Premium d’avril 2023 ?

Les jeux PS Plus Extra d'avril 2023

Depuis quelques jours maintenant, les jeux du PlayStation Plus Essential sont disponibles pour l’ensemble des abonnés. Tous les membres du service d’abonnement de Sony ont donc pu mettre la main sur un nouveau trio, dont la sortie day one Meet Your Maker, la nouvelle production des créateurs de Dead by Daylight. Celles et ceux qui ont souscrit aux autres formules ont en revanche pu découvrir un ajout surprise il y a quelques jours : Anodyne. Un jeu indépendant méconnu du grand public mais qui a su conquérir les amateurs de Zelda-like. Ce n’était en revanche qu’un avant-goût, puisque Sony vient d’annoncer l’ensemble des jeux du PS Plus Extra d’avril 2023.

Au programme, une poignée de jeux Bethesda, des titres indé très appréciés et une petite pointe d'Ubisoft. Tous les jeux de la liste ci-dessous seront disponibles le 18 avril 2023 aux alentours de 11h. Voici sans plus attendre les jeux PS Plus Extra d'avril 2023 :

Kena: Bridge of Spirits | PS4, PS5

Doom Eternal | PS4, PS5

Riders Republic | PS4, PS5

Wolfenstein II: The New Colossus | PS4

Slay the Spire | PS4

Monster Boy and the Cursed Kingdom | PS4, PS5

The Evil Within | PS4

Wolfenstein: The Old Blood | PS4

Bassmaster Fishing | PS4, PS5

Paradise Killer | PS4, PS5

Sackboy: A Big Adventure | PS4, PS5

Les jeux PS Plus Premium d'avril 2023

Les abonnés au PS Plus Premium ne seront pas en reste. Une fois n’est pas coutume, les ajouts de jeux rétro se comptent sur les doigts de la main et sont bien plus timides. Les joueurs pourront néanmoins compter sur quelques productions de Bethesda dont les classiques de la licence Doom. Une sélection qui risque évidemment de faire grincer quelques dents. Voici donc les jeux PS Plus Premium d’avril 2023.