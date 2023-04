Surprise. Sony vient de confirmer un des premiers jeux du PS Plus Extra et Premium de mai 2023. Ce sera une sortie day one qui s'est longuement faite attendre.

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Extra et Premium sont disponibles depuis quelques jours seulement. Les abonnés peuvent en outre essayer plusieurs productions de Bethesda dont deux Wolfenstein ou encore Dishonored, ainsi que l’excellent Kena Bridge of Spirits. Alors que les prochaines arrivées ne seront communiquées que le mois prochain, Sony confirme déjà un premier jeu pour le PS Plus Extra de mai 2023. Ce sera donc une sortie day one qui a fait parler d’elle il y a quelques temps.

Un premier jeu pour le PS Plus Extra de mai 2023

C’est la petite surprise de ce jeudi après-midi. Sans crier gare, Sony vient de confirmer l’un des premiers jeux qui intégrera le catalogue du PS Plus Extra et Premium de mai. Un jeu longuement attendu par certains joueurs et qui sera donc disponible sans surcoût pour les abonnés de ces deux formules lors de sa sortie le 16 mai 2023. Inutile de faire durer le suspense plus longtemps, ce sera donc Humanity qui rejoindra le programme et qui aura l’honneur d’être le troisième jeu disponible à son lancement dans les nouvelles offres du PlayStation Plus après Stray et Tchia. Le titre sera disponible aussi bien sur PS5 que PS4 avec une compatibilité PSVR 2 et PSVR premier du nom.

Dans ce jeu de puzzle drôle et étrange dans la veine d’Intelligent Cube, Echochrome ou encore Devil Dice (pour ceux qui connaissent), le joueur contrôle un adorable Shiba Inu lumineux qui doit guider toute une horde d’humains en leur donnant des ordres. « Faites-les pivoter, sauter, flotter dans les airs, nager, escalader, etc., tout ça pour atteindre l’objectif (ou les objectifs) de chaque niveau », expliquent les développeurs dans un billet de blog. Ce premier jeu du PS Plus Extra et Premium de mai 2023 introduira en outre de nouvelles façons de jouer progressivement, notamment en les combinant entre elles, afin de corser un peu plus le défi à mesure que l’on progresse.

De gros départs du catalogue le mois prochain

Ce sont donc quelque 90 niveaux du mode Histoire qui pourront être découverts sans surcoût lors de la sortie d’Humanity. Mark MacDonald, producteur Exécutif d’Enhance (Tetris Effect, Rez Infinite), explique que proposer ce jeu dès sa sortie aux abonnés du PS Plus Extra et Premium était un choix qui s’imposait presque de lui-même. « Cela garantit un vaste public au contenu créé par les utilisateurs. Un grand nombre de joueurs pourront ainsi créer, partager et jouer dans les niveaux d’autres utilisateurs dès le premier jour », a-t-il ainsi commenté.

Pour mémoire, le mois de mai sera également très chargé en termes de départs. Ce sont en effet pas moins de 32 jeux quitteront le PS Plus Extra et Premium le mois prochain. On retrouve notamment Marvel's Spider-Man dans son édition simple et GOTY, mais aussi Metro Last Light Redux ou encore Resident Evil. Des sorties également couplées à la fin de la PlayStation Plus Collection qui proposait aux abonnés PS5 de récupérer tout un tas de titres populaires lors du lancement de la console. Cela inclut des jeux comme Persona 5, Bloodborne, God of War, Uncharted 4 et bien plus. Vous avez cependant jusqu'au 9 mai pour tous les ajouter à votre bibliothèque et les conserver.