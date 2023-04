Si Sony communiquera dans les prochaines semaines sur les ajouts au catalogue du PS Plus Extra et Premium d’avril 2023, un premier jeu a été ajouté en catimini.

La riposte de Sony au Xbox Game Pass commence à prendre forme. Depuis quelques mois maintenant, l’éditeur japonais a entièrement revu sa copie pour décliner son service d’abonnement en trois offres. Les nouvelles formules, le PlayStation Plus Extra et Premium, proposent quelque chose qui se rapproche davantage de la concurrence avec des ajouts et des départs chaque mois. Si celles de Sony n’incluent que peu de titres disponibles dès leur lancement, la marque bleue ne lésine pas sur les gros jeux. Le mois de mars a par exemple été marqué par Uncharted Legacy of Thieves, Life is Strange True Colors ou même Ghostwire Tokyo pour ne citer qu’eux. Mais le service est également agrémenté de petites pépites plus méconnues du grand public mais toutes aussi qualitatives. C’est l’une d’elle qui vient d’être ajoutée discrètement par surprise au catalogue du PS Plus Extra d’avril 2023.

Déjà un jeu disponible pour le PS Plus Extra d'avril 2023

Les jeux PlayStation Plus Essential sont disponibles depuis quelques jours maintenant. L’ensemble des abonnés peut donc découvrir un nouveau trio, avec en tête d’affiche le fameux Meet Your Maker, la nouvelle production des créateurs de Dead by Daylight ajoutée dès son lancement. A la moitié du mois, Sony lèvera en revanche le voile sur la sélection des jeux du PS Plus Extra, qui sera alors déployée aux alentours du 20 avril. Compte-tenu des ajouts précédents, on peut s’attendre à quelques gros titres comme des productions indépendantes de qualité. Erreur ou non, un premier jeu surprise est néanmoins déjà disponible.

Les abonnés au PS Plus Extra ou Premium peuvent donc désormais mettre la main sur Anodyne. Ce petit jeu à la bouille rétro a en effet ajouté au catalogue cette nuit en toute discrétion, laissant présager une arrivée prématurée. Dans ce Zelda-like en 2D, vous suivez Young dans sa lutte contre le monde étrange de son propre inconscient. Un voyage profond et empreint de nostalgie qui vous invite à découvrir des paysages naturels, urbains et chimériques inspirés des classiques d'aventure en 16 bits.

Venez à bout de vos ennemis, résolvez des énigmes et explorez des donjons dans une ambiance sonore onirique. Une aventure prenante et à l'écriture cohérente mais assez courte. Comptez 6 à 7 heures pour terminer le jeu à 100%. Si ce premier jeu PS Plus Extra d’avril 2023 est bien intégré au catalogue français, notez qu’il ne dispose d’aucune traduction. Le reste du line-up sera quant à lui communiqué dans les jours qui viennent.