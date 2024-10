C’est l’heure ! Les jeux du PlayStation Plus Extra et Premium du mois d’octobre sont arrivés. Entre classiques réclamés depuis des années, pépites et excellents jeux, il y a de quoi se faire plaisir.

Les voici, les voilà. Nous sommes déjà à la mi-octobre et il est temps pour les abonnés au PS Plus Extra d’accueillir les nouveautés du mois dans leur catalogue. Si les jeux gratuits offerts à tous, à savoir Dead Space Remake, WWE 2K24 et Doki Doki Literature Club, ne leur suffisaient pas, c’est une dizaine de productions qui débarquent dans le service et il y a de sacrées pépites dans le lot.

Les jeux du PS Plus Extra d'octobre 2024

Ah octobre. Les températures qui baissent, l’automne et surtout… Halloween. La période est toujours idéale pour relancer un petit jeu d’horreur pour se donner quelques sueurs froides. Sony avait déjà fait un premier geste en offrant Dead Space Remake à l’ensemble des abonnés et grâce au PS Plus Extra d’octobre 2024, les joueurs auront au moins un nouveau jeu à se mettre sous la dent. Moins flippant que le ténor de l’horreur, The Dark Pictures The Devil in Me n’en reste pas moins un excellent choix pour se mettre dans l’ambiance avec ses exécutions parfois sanglantes et son atmosphère digne des slashers. Plus coloré, moins horrifique, Dead Island 2 arrive pile dans les temps pour ceux qui veulent simplement zigouiller du zombie à tout-va.

Si le gore et l’horreur ne sont pas trop votre truc, le PS Plus Extra d’octobre 2024 offrira un peu de douceur avec un petit chef-d'œuvre. Le poétique et magnifique Gris rejoint le catalogue pile à temps pour la sortie du nouveau du studio espagnol : Neva. Les amateurs de gestion auront eux aussi de quoi s’occuper avec une pépite en son genre : Two Point Campus. Pour le reste, on vous laisse découvrir la liste de toutes les nouveautés du PS Plus Extra d’octobre 2024 :

Dead Island 2

Firefighter Simulator

Ghost Recon Wildlands

Ghostbuster Spirit Unleash

Gris

Overpass 2

Return to Monkey Island

The Dark Pictures : The Devil in Me

Tour de France 2023

Two Point Campus

Un aperçu des nouveaux jeux du PS Plus Extra ©Sony

Les jeux sortants du PlayStation Plus Extra

C’est systématique, ces nouvelles arrivées s’accompagnent de départ. Si vous ne trouviez plus les jeux de la liste suivante c’est normal, ils viennent de quitter le catalogue du PS Plus Extra :

Dragon Quest XI S

Dragon Quest Builders

Dragon Quest Builders 2

Dragon Quest Heroes

Dragon Quest Heroes 2

Gotham Knights

Gungrave GORE

LittleBigPlanet 3

R-Type Dimensions

The Evil Within

Toukiden Kiwami

Ultra Street Fighter IV

Les jeux PS Plus Premium d'octobre 2024

Les abonnés au PlayStation Plus Premium ne seront pas en reste et auront comme toujours le droit à quelques jeux supplémentaires. Deux ans après le lancement des nouvelles formules, ça y est ! Vos demandes ont été entendues, Dino Crisis rejoint enfin le catalogue. Le jeu culte de Capcom ne vient pas seul, puisqu’il est accompagné de Forbidden Siren, un grand classique de l’horreur. Voici la liste complète des nouveautés du PS Plus Premium d’octobre 204 :