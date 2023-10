Depuis l’augmentation des tarifs du PS Plus, Sony est particulièrement attendu au tournant à chaque annonce. Le trio formé par The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 et Weird West a un peu apaisé la communauté mais pas trop non plus. Les joueurs espèrent une fournée un peu plus riche du côté du PlayStation Plus Extra et Premium. S’il faut officiellement attendre ce mercredi pour découvrir leur identité, une partie des ajouts a déjà leaké et le mois risque d’être prometteur.

Les jeux PS Plus Extra d’octobre ont leaké

Une partie du programme du PS Plus Extra est d’ores et déjà connue. Encore une fois, on peut remercier notre dataminer national Billbil-Kun, qui récidive en dévoilant quelques jeux qui seront ajoutés le 17 octobre 2023 au catalogue. Pas de The Last of Us 2 contrairement à ce que la dernière rumeur laisse entendre, mais une sélection qui pourrait sans doute permettre à Sony de se faire doucement pardonner pour son augmentation des tarifs. Ce mois-ci, les membres du PlayStation Plus Extra et Premium pourront donc compter sur des super-héros, de l’horreur, des choix, de l’indé et du thriller. Une sélection franchement prometteuse, qui devrait occuper ceux qui voulaient se mettre dans l’ambiance d’Halloween ce mois-ci. Voici les premiers jeux dévoilés du PS Plus Extra d’octobre 2023 :

Gotham Knights

The Dark Pictures Anthology : House of Ashes

Disco Elysium The Final Cut

Far : Changing Tides

Gungrave G.O.R.E

Elite Dangerous

Dead Island Definitive Edition

Alien Isolation

Après son arrivée au Xbox Game Pass, Gotham Knights se laissera donc approcher par les abonnés au PS Plus Extra et Premium. Une manière comme une autre pour Warner de capitaliser encore un peu sur son jeu coopératif qui n’a pas rencontré le succès escompté. Les vedettes de ce mois-ci en revanche, ça devrait être l’excellent RPG Disco Elysium The Final Cut, mais aussi The Dark Pictures Anthology House of Ashes et Alien Isolation qui arrivent pile à temps pour Halloween.

Rappelons également, que les membres du PlayStation Plus Premium auront désormais accès à une centaine de films grâce à la nouvelle application Sony Pictures Core, disponible sur PS5 et PS4. Elle comprend des films tels que Looper ou encore Resident Evil Damnation. Un petit avantage qui ne se refuse pas après la hausse des prix. Quant au PS Plus Extra, rendez-vous ce mercredi après-midi pour découvrir la liste complète des ajouts du mois.