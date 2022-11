Message d’intérêt général, il ne vous reste plus qu'une poignée de jours pour jouer à ces cinq jeux du PS Plus Extra & Premium. Il y a dans le lot l'intégralité d’une licence culte.

A l'instar de son rival, le PS Plus a évolué. En plus des jeux gratuits mensuels pour l'ensemble des abonnés, celles et ceux qui ont craqué pour le PS Plus Extra ou Premium ont le droit à une poignée de jeux supplémentaires. Chaque mois s’accompagne donc de nouveaux ajouts, mais aussi de sorties. Et en novembre ce sera l’intégralité d’une licence très appréciée qui s’en ira.

Les sorties du PS Plus Extra & Premium de novembre 2022

Installé depuis quelques mois maintenant, le nouveau PS Plus a fait fuir des millions d’abonnés. Les nouvelles formules Extra & Premium ne manquent cependant par d’arguments avec plusieurs nouveaux jeux ajoutés mensuellement, que ce soient des titres appréciés récents comme des classiques. Mais ce nouveau système implique également des départs, tout comme le Xbox Game Pass Et parmi les sorties de novembre 2022 on retrouve l’intégralité d’une licence culte à savoir Mafia et ses trois itérations. Voici tous les jeux qui quitteront le PS Plus Extra dès le 15 novembre 2022 :

Mafia : Definitive Edition

Mafia II : Definitive Edition

Mafia III : Definitive Edition

Ride 4

MXGP 2021 - The Official Motocross Videogame

Pas de départ du côté du PS Premium donc, ce qui est finalement peu étonnant vu le manque de classiques qui déçoit les abonnés de cette formule. Pour compenser toutes ces sorties, plusieurs nouveaux jeux arriveront dans la foulée. Ils devraient par ailleurs être annoncés dans la semaine du 15 novembre justement. Rendez-vous dans quelques jours pour découvrir les ajouts du PS Plus Extra & Premium du mois.