Comme annoncé il y a quelques jours, le catalogue PS Plus Extra accueille pas moins de 18 jeux, et il y a du très, très lourd pour cette fin d’année 2022.

Les jeux PS Plus Extra de décembre 2022 sont là !

On retrouve ainsi trois gros FPS d’Ubisoft avec Far Cry 5 et sa suite Far Cry New Dawn, ainsi que Far Cry Primal, qui nous renverra à la préhistoire. Deux représentant de la célèbre licence Le Seigneur des Anneaux arrivent également avec les open world Middle Earth : L’Ombre du Mordor et L’Ombre de la Guerre, des jeux particulièrement appréciés pour leur liberté et leur fidélité à l'univers original.

Les fans de RPG japonais seront également ravis de pouvoir mettre la main sur Judgment, Yakuza 6 et le surprenant Yakuza : Like a Dragon, véritable bouffée d’air frais pour la saga qui se permet de briser totalement les codes de cette dernière en proposant notamment des combats au tour par tour.

De Plus, vous pourrez aussi retrouver l’excellent Pillars of Eternity 2 : Dead Fire, d'Obsidian, suite acclamée d'un premier épisode déjà hautement félicité par la presse et les joueurs. Enfin, vous trouverez également le gros jeu de catch de 2K ,WWE 2K22, et le souls-like indépendant Mortal Shell pour les plus téméraires. D'autres titres très funs comme Worms W.M.D sont également de la partie. De quoi bien finir l’année en attendant de voir ce que le PS Plus nous réserve en 2023.

WWE 2K22 | PS4

Far Cry 5 | PS4

Far Cry New Dawn | PS4

Far Cry Primal | PS4

Mortal Shell | PS4, PS5

Judgment | PS4, PS5

Yakuza: Like a Dragon | PS4, PS5

Yakuza 6: The Song of Life | PS4

Middle Earth: Shadow of Mordor | PS4

Middle-Earth: Shadow of War | PS4

The Pedestrian | PS4, PS5

Evil Genius 2 | PS4, PS5

Adventure Time Pirates of the Enchiridion | PS4

Ben 10: Power Trip | PS4, PS5

Gigantosaurus The Game | PS4

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition | PS4

Worms W.M.D | PS4

The Escapists 2 | PS4

Notez également que les abonnées au PS Plus Premium ont d’ores et déjà le droit à quelques jeux classiques supplémentaires.