L'actualité PlayStation est brûlante depuis hier. L'annonce tant attendue de la PS5 Pro a enfin eu lieu ! Mais... si la machine en a dans le ventre, elle porte un vrai coup à l'estomac avec son prix exorbitant. Ça ne passe clairement pas pour les joueurs. Et le nouveau bon plan sur les modèles standards va avoir du mal à faire avaler la pilule. Certains espèrent donc se consoler avec un catalogue du PS Plus fournit à la hauteur de ses investissements.

Tous les abonnés ont déjà pu commencer à récupérer les trois nouveaux jeux mensuels offerts. Mais, une autre salve d'annonces est attendus. De fait, le PS Plus Extra et Premium ajouteront bientôt 13 titres à leur catalogue de jeux à la demande. Ça va bien vous occuper à partir du 20 septembre prochain.

Quels jeux arrivent sur le PS Plus Extra & Premium en septembre 2024 ?

Sony va faire plaisir à beaucoup de joueuses et de joueurs une nouvelle fois. Bien sûr, tout le monde ne trouvera pas la sélection de nouveautés à son goût, mais si la curiosité vous anime, ils méritent le détour. Et ce, à commencer par The Plucky Squire, un jeu d'aventure à la direction artistique on ne peut plus originale qui s'annonce comme une vraie pépite. On peut d'ailleurs dire que l'indé est vraiment mis en lumière ce mois-ci côté Extra. Si vous aimez les jeux narratifs à la pâte unique, vous aimerez Night in the Woods et Road 96, c'est certain.

Ben 10 | PS4

Chernobylite | PS4, PS5

Far Cry 5 | PS4

Night in the Woods | PS4, PS5

The Plucky Squire | PS5

Under The Waves | PS4, PS5

Road 96 | PS4, PS5

Space Engineers | PS4, PS5

Wild Card Football | PS4, PS5

De belles nouveautés seront également à retrouver sur l'abonnement Premium. Les amateurs de jeux retro vous pouvoir s'amuser avec Secret Agent Clank, un spin-off tiré de Ratchet & Clank. Et si vous être l'heureux détenteur d'un PSVR2, alors vous ne pouvez pas passer à côté du FPS Pistol Whip. Mais peut-être trouverez-vous d'autres beaux titres à vous mettre sous la dent :

Mister Moskeeto | PS4, PS5

Pistol Whip | PSVR2

Secret Agent Clank | PS4, PS5

SkyGunner | PS4, PS5

Les jeux qui quittent le catalogue Extra en septembre

Vous avez des jeux qui vous font de l'œil en octobre, mais déjà plusieurs titres en cours ? Faites attention à ce que ça n'en soit pas un qui quitte le catalogue ce mois-ci. Plusieurs gros jeux vont bientôt sortir du service. Alors, assurez-vous de prendre les finir en temps et en heure. A priori, vous devriez avoir jusqu'au 20 septembre, vers 11 heures du matin, pour tenter d'en venir à bout :

Alien Isolation

Cloudpunk

Horizon Forbidden West

Marvel's Midnight Suns

Nier replicant

Spiritfarer

Cinq opus de la licence Star Ocean : The Divine Force Integrity and Faithlessness Till the end of time The Last Hope First Departure R



N'oubliez pas non plus que Harry Potter : Champions de Quidditch est accessible gratuitement via le PS Plus en septembre. L'offre ne dure qu'un mois et est accessible à tous les abonnés, quelle que soit leur formule. Ne passez pas à côté de cette occasion d'essayer le jeu, aussi bien en multijoueur que pour profiter de ses tournois en solo.