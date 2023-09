C’est la petite surprise de la pause du midi. Une partie des jeux qui seront ajoutés au catalogue du PS Plus Extra et Premium a été dévoilée à l’avance.

Le temps n’est plus au beau fixe pour les abonnés PS Plus. Le mois de septembre commence avec un petit orage. La sélection mensuelle est loin de faire l’unanimité, portée par un reboot de Saints Row pour le moins clivant. C’est lors de l’annonce de ce line-up peu reluisant que Sony a décidé de faire tomber le couperet : toutes les formules du PlayStation Plus vont augmenter leurs prix. Une hausse qui peut avoisiner les 35% selon les offres et qui a encore aujourd’hui du mal à passer. L’éditeur doit alors absolument convaincre avec les ajouts du PS Plus Extra et Premium. Ca tombe bien, les jeux les plus importants de septembre 2023 viennent de leaker.

Déjà un leak pour le PS Plus Extra de septembre 2023

Une partie des jeux du PS Plus Extra se dévoile à l’avance. C’est une nouvelle fois le dataminer Billbil-Kun qui grille la priorité à Sony. Avant leur annonce officielle ce 13 septembre, plusieurs ajouts du catalogue ont fuité. On insiste, seules les têtes d’affiche ont été révélées et les jeux exclusifs au PlayStation Plus Premium resteront secrets jusqu’à leur révélation officielle. Le sélection du mois de septembre sera donc portée par NieR Replicant ver.1.22474487139…, la version améliorée du RPG emblématique parue il y a deux ans maintenant. Elle sera accompagnée de quelques titres franchement appréciés, allant du jeu indépendant comme l'excellent Unpacking, au mastodonte en son genre avec Civilization 6. Voici sans plus attendre les jeux PS Plus Extra de septembre ayant leakés :

NieR Replicant ver.1.22474487139…

Star Ocean The Divine Force

13 Sentinels: Aegis Rim

Sid Meier’s Civilization VI

Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Unpacking

Une première mise en bouche franchement prometteuse, mais qui ne devrait cependant pas parler à tout le monde. Évidemment, d’autres titres sans doute moins parlants accompagneront ces quelques jeux qui seront ajoutés au PS Plus Extra et Premium. Leur arrivée est d’ailleurs prévue pour le mardi 19 septembre aux alentours de 11h. Pas sûr que ces quelques titres parviennent à faire passer la pilule. Sony devra sans doute sortir le grand jeu dans les mois qui suivent pour justifier pleinement la hausse de prix du PlayStation Plus. Pour mémoire, le service coûte désormais :