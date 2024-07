Malgré la folie apparente du programme du mois, les jeux « gratuits » du PlayStation Plus Essential de juillet 2024 sont loin de faire l’unanimité. En cause, Borderlands 3 qui était déjà présent dans les formules supérieures et Among Us qui n’est habituellement facturée que quelques euros. Les joueurs espèrent une fournée un peu plus riche du côté du PS Plus Extra et Premium. S’il faut officiellement attendre ce mercredi pour découvrir leur identité, une partie des ajouts a déjà leaké. Le mois risque d’être prometteur.

Une partie des jeux du PS Plus Extra dévoilée avant l'heure

Une partie du programme du PlayStation Plus Extra est d’ores et déjà connue. Encore une fois, on peut remercier notre dataminer national Billbil-Kun, qui récidive en dévoilant quelques jeux qui seront ajoutés le 16 juillet 2024 au catalogue. La sélection qui se laisse entrevoir est assez prometteuse. Ce mois-ci, les membres du PS Plus Extra et Premium pourront donc compter sur une licence cultissime : Final Fantasy. Alors que presque tous les titres de licences se sont fait la malle, FF7 Crisis Core Reunion sera l’une des têtes d’affiche de juillet. Un titre indispensable pour bien comprendre les tenants et aboutissants de l’histoire de Final Fantasy 7 Rebirth. Les amateurs d’action et de coop ne seraient pas en reste avec le très bon Remnant 2. Voici sans plus attendre les premiers jeux dévoilés du PS Plus Extra de juillet 2024 :

Que des titres clairement appréciés par leurs communautés respectives, qui cumulent chacun d'excellents avis des joueurs comme de la presse. Cela ne représente évidemment qu’une partie des jeux du PS Plus Extra de juillet 2024. D’autres, qui n’ont pas encore pu être identifiés par le leaker seront annoncés dès demain.

Et pour le PlayStation Plus Premium ?

Rappelons également que les membres du PlayStation Plus Premium auront également accès à une poignée de classiques, qui n’hésitent désormais plus à piocher du catalogue de la PS2. On en connaîtrait d’ailleurs déjà un. L’organisme de classification taïwanais avait en effet vendu la mèche : le légendaire FPS TimeSplitters serait de la partie. On n’aura pas à attendre bien longtemps avant d’avoir une éventuelle confirmation, l’annonce officielle des jeux du PS Plus Extra et Premium étant calée à ce mercredi 10 juillet dans l’après-midi.

Source: Billbil-Kun via X