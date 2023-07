Comme chaque mois, les abonnements PS Plus Extra et Premium ajoutent de nouveaux jeux à leurs catalogues respectifs. Pour ce mois de juillet 2023, ils ont décidé de nous faire plaisir avec une myriade de bons titres, allant du GOTY jusqu'aux plus grands classiques.

Les mois s'enchaînent et les sorties de jeux aussi. Non seulement on doit faire avec de très gros jeux comme Final Fantasy 16 dernièrement, mais en prime le PlayStation Plus, comme le Xbox Game Pass, gavent leurs catalogues de jeux régulièrement. Désormais, c'est le temps qui manque pour tout faire. Mais le temps, les joueurs PS5 et PS4 devraient s'en dégager cet été puisque le PS Plus Extra nous fait un joli mois de juillet avec des jeux qui ratissent plutôt large dans le genre, mais qui, surtout, sont plutôt très bons chacun dans leur style.

Un GOTY et de gros jeux dans le PS Plus Extra de juillet

On démarre en force avec It Takes Two, véritable pépite totalement incontournable signée Josef Fares. Un jeu de plateforme coopératif qui flirte avec la perfection tant il offre une expérience délicieuse et très proche du film d'animation. À faire absolument ! Autre pépite, mais indé cette fois avec Undertale. Un incontournable dans son domaine qui ne laisse pas de marbre. Ne vous fiez pas à ses graphismes minimalistes, ce jeu est à essayer de toute urgence. À côté de ces deux pépites, on notera de gros jeux bien solides comme World War Z, un Left 4 Dead like qui capitalise à fond sur l'effet de masse en s'inspirant du film du même nom. The Ascent comblera quant à lui les fans de cyberpunk et de shooter ultra nerveux grâce à son gameplay très dynamique, ses graphismes qui chatouillent la rétine et la possibilité de jouer jusqu'à 4 en coopération. Une vraie surprise à sa sortie.

D'autres titres un peu plus nichés sont également de la partie, comme deux jeux estampillés Warriors, fiers représentants du genre muso.

Par ailleurs, sachez que plus d'une dizaine de jeux quittent le PS Plus Extra dans la foulée.

Liste des jeux PS Plus Extra juillet 2023 (disponible dès le 18 juillet 2023)

It Takes Two | PS4, PS5

| PS4, PS5 Sniper Elite 5 | PS4, PS5

| PS4, PS5 Snowrunner | PS4, PS5

PS4, PS5 World War Z | PS4, PS5

| PS4, PS5 The Ascent | PS4, PS5

| PS4, PS5 Undertale | PS4

| PS4 SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated | PS4

| PS4 Melty Blood: Type Lumina | PS4

| PS4 Dysmantle | PS4, PS5

| PS4, PS5 Circus Electrique | PS4

| PS4 Dynasty Warriors 9 | PS4

| PS4 Samurai Warriors 5 | PS4

| PS4 My Little Pony: A Maretime Bay Adventure | PS4, PS5

| PS4, PS5 Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R | PS4, PS5

| PS4, PS5 Monster Jam Steel Titans | PS4

La liste des jeux du PS Plus Essential de juillet 2023

Les jeux du PlayStation Plus Premium

En plus des jeux du PlayStation Plus Extra, plusieurs classiques rejoignent dès à présent le catalogue premium. Bon, inutile de vous dire que les Tomb Raider, Dino Crisis et tous les autres jeux ultra attendus ne sont pas du voyage ce mois-ci. Toutefois, il y a tout de même du bon côté rétro avec notamment Twisted Metal. Une licence absolument culte de la PS1 qui revient ici avec deux épisodes. On retrouvera d'ailleurs la franchise dans la série Twisted Metal prochainement, et ça s'annonce complètement barré.