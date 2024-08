Sony a levé le voile sur les jeux ajoutés au catalogue du PlayStation Plus Extra & Premium en août 2024 et on est sur une sélection très forte avec l'un des meilleurs RPG des ces dernières années.

Le mois d’août a débuté sur une excellente note pour les membres du PS Plus. Toutes les personnes ayant souscrit au service ont pu récupérer leur trio de jeux « gratuits ». Une sélection bien plus reluisante que celle du mois passé, qui se compose de LEGO Star Wars La Saga Skywalker, Five Nights at Freddy’s Security Breach et Ender Lilies Quietus of the Knights. Il y a clairement déjà de quoi s’occuper en cet été olympique, mais le catalogue du PS Plus Extra et Premium d’août va bientôt s’enrichir. Sony a révélé l’identité des nouveaux jeux ajoutés au PS Plus Extra et Premium en août 2024.

Les jeux du PS Plus Extra d'août 2024

Le PlayStation Plus continue sa petite routine. Après les jeux offerts à l’ensemble des abonnés, place aux nouveautés du catalogue des formules Extra et Premium. Pour les nouveaux arrivants, on rappelle que chaque mois l’éditeur ajoute une dizaine de productions supplémentaires pour ces deux offres. Pour vous donner un ordre d’idée, le Crisis Core FF7 Reunion et Remnant 2 étaient les têtes d’affiche du mois dernier. Généralement tous les genres sont représentés et il y a des titres de différentes envergures.

Est-ce que le constructeur va frapper encore plus fort avec la sélection du PS Plus Extra d'août 2024 ? C'est un grand oui avec The Witcher 3 en tête d'affiche et l'excellent Cult of the Lamb qui récemment reçu une nouvelle mise à jour et un DLC payant. La licence Sword Art Online est clairement à l'honneur mois-ci avec quatre nouveaux venus au catalogue. Voici tous les jeux du PS Plus Extra d'août 2024.

The Witcher 3: Wild Hunt | PS4, PS5

Wild Hearts Standard Edition | PS5

Cult of the Lamb | PS4, PS5

Ride 5 | PS5

Watch Dogs 2* | PS4

Sword Art Online: Last Recollection | PS4, PS5

Naruto to Boruto: Shinobi Striker | PS4

Sword Art Online: Alicization Lycoris | PS4

Sword Art Online: Fatal Bullet | PS4

Sword Art Online: Hollow Realization | PS4

Ces dix nouveaux jeux seront disponibles dès le mardi 20 août 2024, aux alentours de 11h.

Les jeux sortants du moins

Comme toujours, ces arrivées s’accompagneront également de sorties. Si seulement cinq jeux devaient initialement quitter le catalogue, il y en aura finalement le double. On retrouve dans le lot l’excellent RPG Sea of Stars, Trials of Mana ou encore le sympathique Moving Out 2. Voici tous les jeux qui seront supprimés du PS Plus Extra dès le 20 août 2024 avant 11h :

Destroy All Humans 2: Reprobed

Destroy All Humans!

Lost Judgment

Midnight Fight Express

Moving Out 2

NBA 2K24

Need for Speed Unbound

Sea of Stars

SpellForce lll Reforced

Trials of Mana

Les jeux PS Plus Premium d'août 2024

Vous connaissez la chanson maintenant, les abonnés au PlayStation Plus Premium profiteront également d’une flopée de classiques supplémentaires. Par inadvertance, Sony avait leaké l’un d’entre eux : TimeSplitters. Depuis quelque temps maintenant, Sony a également étendu son offre en y ajoutant au moins un jeu PSVR 2. Si vous n'avez pas vu partir cet été, il y aura le jeu parfait pour vous. Voici l’ensemble des jeux PS Plus Premium d’août 2024 :

Vacation Simulator | PS VR2

TimeSplitters | PS4, PS5

TimeSplitters 2 | PS4, PS5

TimeSplitters: Future Perfect | PS4, PS5

Sword Art Online: Lost Song | PS4

Source: PSBlog