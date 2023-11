Le PS Plus accueille discrètement un nouveau jeu PS5 pour son catalogue Extra et plein de versions d'essai pour les abonnés Premium.

Sans crier gare, plusieurs jeux se sont infiltrés dans les formules d’abonnements au PS Plus Extra et Premium. D’un côté, nous avons le droit à un petit jeu édité par Ubisoft qui s'offre une version PS5, et de l'autre une flopée de titres jouables gratuitement grâce aux fameuses versions d’essai. Ici, il y en aura pour tous les goûts, notamment un gros RPG de Square Enix et un beat'em all qui a fait sensation à sa sortie. Faisons le tour.

Un nouveau jeu d'Ubisoft pour le PS Plus Extra

En premier lieu, c’est Ubisoft qui a décidé de sortir une nouvelle version d'un de ses petits jeux sans prévenir. L’éditeur a en effet ajouté une édition PS5 de son jeu UNO. Oui, oui, riez, mais le titre est joué, et ce n’est certainement pas pour rien qu’une nouvelle version vient de sortir d’ailleurs. Cette mouture PS5 du UNO rejoint ainsi le catalogue Ubisoft+ et est même proposé en "crossbuy" avec le jeu UNO PS4 originel. Par conséquent, le jeu rejoint également la collection du PS Plus Extra. Cette Edition PS5 embarque avec elle tout un tas d'optimisation graphique et audio notamment pour coller davantage aux standards.

Pour rappel (on ne sait jamais), le UNO est un jeu de cartes familial dans lequel on doit s’arranger pour dilapider l’intégralité de sa main avant nos adversaires. Un jeu amusant, mine de rien, et riche en rebondissements. Ubisoft propose depuis des années des adaptations de ce jeu célèbre, et ce sont à chaque fois de petites réussites.

Plein de nouvelle démos dans le PlayStation Plus Premium

Ensuite, ce sont les abonnés au PS Plus Premium qui vont être aux anges, puisqu’une nouvelle vague de démos vient de débarquer. Au menu ici, de l’action RPG avec Final Fantasy 7 Crisis Core Reunion, du shooter décomplexé avec Evil West, ou encore pas mal de simulations de course avec TT Isle of Man ou encore MotoGP 23. On notera également la présence de Sifu, beat'em all exigeant ayant fait sensation lors de sa sortie, notamment grâce à ses chorégraphies ultra stylées et sa direction artistique atypique. Pour conclure, on peut signaler que l’un des tout derniers jeux de Devolver, Wizard with a gun, fait également partie du lot.

Les nouvelles versions d'essai du PS Plus Premium

AFL 23

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion

CyberTD

Evil West

Matchpoint

MotoGP 23

RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe

Sifu

Tri6: Infinite

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3

Wizard with a Gun

Chaque version d’essai propose une ou plusieurs heures de jeu. Comme d’habitude, vous trouverez ces nouveaux jeux directement dans l’onglet des démos ou via la fiche magasin de chaque titre, et toute votre progression sera conservée en cas d’achat définitif. C’est le moment de jouer les curieux !