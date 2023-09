Le PS Plus nous réserve une agréable surprise en dévoilant déjà un jeu de novembre, plus d'un mois à l'avance. Que pouvons-nous apprendre dessus ? On vous dit tout.

C'est désormais une tradition : chaque mois, les abonnés aux différentes formules du PlayStation Plus ont l’assurance de découvrir de nombreux jeux inédits. Outre les sorties du PS Plus Essential, les ajouts des catalogues PS Plus Extra et Premium sont également très attendus. Et, fait surprenant, à la fin de septembre 2023, nous connaissons déjà le nom d'un jeu prévu pour novembre...

Une surprise explosive pour le PS Plus Extra et Premium

Ainsi, le premier jeu de novembre à être révélé pour le PS Plus Extra est… Teardown ! Ce titre, basé sur des voxels, fera son entrée sur PlayStation 5 le 15 novembre 2023. Il sera accessible dès le premier jour dans le catalogue PlayStation Plus pour les détenteurs d’abonnements Extra et Premium.

Teardown offre aux joueurs une expérience singulière, alliant aventure et stratégie. Le jeu comprend une campagne principale de 40 niveaux, chacun présentant des défis inédits. Le but est de solliciter la logique et la créativité des joueurs. Les niveaux proposent diverses missions, comme voler ou détruire des objets spécifiques, et les joueurs doivent utiliser une panoplie d'outils, d'armes et de véhicules pour atteindre leurs objectifs, parfois dans des courses contre la montre. En visionnant la bande-annonce ci-dessous, on pourrait presque croire à des scènes du film Free Guy, tant cela semble dénué de sens. Ça promet !

Après avoir terminé la campagne, les joueurs peuvent explorer (et explorer) le mode Sandbox, leur permettant de parcourir à loisir toutes les cartes débloquées et de les anéantir avec tous les outils à leur disposition. De plus, Teardown propose un mode créatif où les joueurs peuvent édifier leurs propres structures avec divers matériaux, avant de choisir, s'ils le désirent, de les réduire en poussière. Bref, vous l’aurez compris : détruire, détruire et toujours détruire, tel est le leitmotiv du jeu.

Demolition Man

Avec son lancement sur PS5, Teardown introduit également le DLC Time Campers. Cette extension propose une nouvelle expérience dans un décor du Far West, avec des outils et armes d'époque, ainsi que des éléments interactifs tels que chevaux et chariots. Les joueurs auront l’opportunité d’explorer une ville minière poussiéreuse, où les missions s’intègrent parfaitement. À base de casse de banque, notamment.

D'autres contenus additionnels sont également prévus à l’avenir. Le DLC Folkrace, attendu pour le printemps, introduira de nouveaux modes de courses et défis, en mettant en scène une flotte de véhicules uniques. En outre, deux autres DLC sont prévus pour 2024, promettant d’enrichir encore l'expérience de jeu. Notons aussi que le jeu est disponible sur PC via Steam depuis avril 2022.