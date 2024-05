Le PS Plus Extra accueille une nouvelle pépite fraichement sortie, et elle cartonne déjà ! Un véritable vent de fraicheur à tester absolument et dès maintenant !

Quand on pense au PS Plus Extra, on pense souvent aux jeux ajoutés chaque mois, ou à ceux qui quittent le service. Un catalogue “vivant” où les titres vont et viennent comme la marée. Mais parfois, il arrive que de petites surprises viennent s’y glisser, notamment des douceurs qui débarquent dès leur lancement, comme le très bon Tales of Kenezera : ZAU il y a peu. Et cette semaine, une nouvelle pépite est arrivée, et elle cartonne déjà !

Une nouvelle pépite sur PS5 dans le PS Plus Extra

Les amoureux de petites sensations indépendantes vont être aux anges, Animal Well vient de poser ses valises dès son lancement dans le catalogue du PS Plus Extra. C’est un petit jeu de puzzle-plateforme en 2D dans lequel on doit survivre et résoudre des énigmes pour avancer. Classique dans le fond, mais dans le fond seulement puisque le jeu cache en réalité des éléments de gameplay intéressants et repose surtout sur une direction artistique atypique. À la fois minimaliste et ultra détaillé, le jeu fait la part belle aux pixel art qu’il maîtrise ici à la perfection. Sans compter le travail effectué sur l’OST et le sound design en règle général, un délice pour les oreilles.

C’est simple, dès sa sortie sur Steam, le jeu a cartonné et a reçu une tonne de notes positives. Les éloges ne manquent pas. En tant qu’abonné au PS Plus Extra ou supérieur, sachez donc que vous pouvez profiter du jeu dès maintenant et sans aucun frais supplémentaire. C’est pas beau ça ?