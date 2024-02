Le trio offert ce mois-ci à l’ensemble des abonnés au PlayStation Plus n’a pas été au goût de tout le monde. Est-ce que celles et ceux qui ont opté pour les formules Extra et Premium seront mieux lotis ?

Sony est décidément au cœur de l’actualité aujourd’hui. Le constructeur japonais a publié son dernier bilan financier, faisant un point sur les ventes de ses consoles et de ses dernières sorties. L’éditeur prévoit notamment d’écouler moins de consoles dans les mois qui viennent, rappelant au passage que la PS5 approche doucement, mais sûrement de la fin de son cycle de vie. Les joueurs ne devront pas espérer voir de God of War, The Last of Us ou d’autres licences fortes du portfolio de PlayStation cette année. Qu’à cela ne tienne, les membres du PS Plus Extra et Premium pourront (re)découvrir toute une flopée de nouveaux jeux grâce à leur abonnement. Justement, les ajouts au service pour le mois de février 2024 viennent de tomber.

Les jeux PS Plus Extra de février 2024

La petite routine continue pour le PlayStation Plus Extra. Comme le PS Now en son temps, la nouvelle version du service étoffe son catalogue de jeux tous les mois. Cela va de productions maison comme Horizon Forbidden West, aux hits de ses partenaires comme les Assassin’s Creed et Far Cry d’Ubisoft, les NieR ou autres Life is Strange de Square Enix, en passant par des productions indépendantes acclamées. Il y en a généralement pour tous les goûts, chaque genre étant largement représenté dans le catalogue. Le mois dernier, Sony avait pu compter sur le soutien de Capcom et 2K avec deux épisodes de leurs franchises les plus lucratives. L’année avait clairement commencé sur une bonne note, mais est-ce qu’il y aura des têtes d’affiche aussi fortes pour le PS Plus Extra de février 2024 ? C'est un grand oui.

Entre de la course avec Need for Speed Unbound, du RPG occidental comme japonais, des jeux LEGO ou encore l'un des derniers Assassin's Creed en date qui revient dans le catalogue, les abonnés auront clairement de quoi faire. La licence Tales of est clairement à l'honneur ce mois-ci avec pas moins de trois jeux répartis sur les deux formules. Voici tous les nouveaux jeux du PS Plus Extra de février 2024 :

Need for Speed Unbound | PS5

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition | PS5

Tales of Arise | PS4, PS5

Assassin’s Creed Valhalla | PS4, PS5

LEGO Worlds | PS4

LEGO Jurassic World | PS4

Roguebook | PS4, PS5

Rogue Lords | PS4

Tales of Zestiria | PS4

Les jeux PlayStation Plus Premium de février 2024

Ces 9 jeux seront ajoutés au catalogue dès le mardi 20 février 2024 aux alentours de 11h. A contrario, plusieurs titres quitteront le catalogue à cette même date, dont le très bon Resident Evil 7, Tekken 7 ou encore Ace Combat 7. À leurs côtés des RPG signés Square Enix et des titres indépendants de qualité.

On connaît le rituel par cœur maintenant, les abonnés au PS Plus Premium profiteront eux aussi de quelques ajouts supplémentaires, en plus de ceux de la formule Extra. L’offre permet, on le rappelle, de jouer à de grands classiques puisés dans le catalogue rétro de la marque, allant de la PS1 à la PS3 en passant par la PSP. Voici le programme pour février 2024 :