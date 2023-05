Les nouveaux abonnements PS Plus Extra et Premium fêtent leur première année d’existence, et l’heure est au bilan pour Sony, et ce n’est pas aussi glorieux qu’espéré.

Si Microsoft fait le paon avec ses quelques 30 millions d’utilisateurs du Xbox Game Pass, Sony lui colle désormais aux basques avec son nouveau PS Plus désormais divisé en plusieurs formules. PS Plus Essential, l’équivalent de l’ancien abonnement, le PS Plus Extra, qui donne accès à plus d'avantages dont un catalogue garni d’une centaine de jeux, comme le Xbox Game Pass. Ensuite vient le PlayStation Plus Premium qui, en plus d’avoir tous les avantages des autres formules, offre également un catalogue de jeux classiques. Mais aussi des démos exclusives et d’autres avantages sympas. Ça fait maintenant un an que tout est mis en place et Sony a décidé de faire le bilan. Et ce n’est pas aussi impressionnant que ce que l’on aurait pu croire.

Le PS Plus Extra et Premium ont ils réussis à séduire ?

On apprend donc qu’actuellement il y a environ 47 millions de joueuses et de joueurs abonnés à l’un des services d’abonnements PlayStation. Ici le chiffre est assez énorme mine de rien. La base d’abonnés est conséquente, un poil plus qu’auparavant d’ailleurs. En revanche, le pourcentage de convertis à l’une des deux autres formules n’est pas aussi important qu’espéré.

Avec son PS Plus Extra et Premium, Sony cherche clairement à aller chercher le Xbox Game Pass sur son propre terrain, même si Sony dit parfois le contraire. Mais le fait est que les comptes n’y sont pas encore. Pour le moment, environ 30% des 47 millions d'abonnés ont un abonnement Extra ou Premium, ce qui représente approximativement 14,1 millions de joueurs. Pas mal, mais peut-être pas aussi "foudroyant" qu’espéré, d’autant plus avec une fanbase aussi importante.

L'abonnement PlayStation Plus a encore le temps d'évoluer

On aurait tendance à dire que les 120€ mensuels et le catalogue de jeux classiques ric-rac du PS Plus Premium y seraient pour quelque chose. Après tout, un très grand nombre de joueurs s’en plaint. Mais le fait est que le PS Plus Premium est la formule privilégiée par les abonnés avec plus de 8,1 millions d’utilisateurs, contre 6 millions pour le PS Plus Extra.

Toutefois, Sony doit certainement se frotter les mains. Après tout, si l’on s’attendait certainement à un peu plus d’abonnés, le nouveau PS Plus n’a été mis en ligne qu'aux alentours du mois de juin 2022. Il est donc encore très très jeune et devrait certainement séduire davantage en ajoutant chaque mois de nouveaux gros jeux. Comme en mai de cette année avec Ratchet & Clank : Rift Apart par exemple. L’une des très grosses exclusivités de la firme qui a rejoint le catalogue des jeux PS Plus Extra.

Et vous, vous avez un abonnement ? Quelle formule avez-vous prise ?