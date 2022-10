Hier, Sony annonçait en fanfare les jeux PS Plus Extra & Premium d’octobre 2022. De jolis ajouts, marqués par l’arrivée de plusieurs opus de licences phares comme Assassin’s Creed, Dragon Quest ou encore Yakuza. Cependant, les joueurs PS5 n’auront pas accès à trois de ces jeux.

Trois jeux PS Plus Extra non disponibles sur PS5

Plus de 23 jeux supplémentaires arrivent dans le PS Plus Extra & Premium. Entre licences iconiques et titres indés, il y en a pour tous les goûts. Les joueurs ont rapidement partagé leur enthousiasme face à ces nouveaux ajouts, mais il y a un hic pour celles et ceux qui jouent sur PS5. En effet, ils en auront trois en moins. Peu après l’annonce, Sony a discrètement édité son billet de blog pour signaler que plusieurs Assassin’s Creed ne seront pas disponibles sur la console.

Pas d’Assassin’s Creed Chronicles : India, d’Assassin’s Creed Chronicles : Russia et d’Assassin’s Creed Syndicate sur PS5 donc. La raison est toute simple : ils font partie des quelques jeux qui ne sont pas rétrocompatibles. L’opus se déroulant à Londres est cependant jouable sur la console, mais il est terriblement bugué. Ubisoft a par ailleurs promis cette année qu’une mise à jour était en route pour stabiliser l’open world. Cependant le message en question a depuis été discrètement supprimé. Avantage donc aux joueurs PS4 qui auront trois jeux PS Plus Extra en plus. Les autres auront tout de même une dizaine de titres d’excellente facture à se mettre sous la dent.