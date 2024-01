Petit message à l’attention des joueuses et des joueurs abonnés au PS Plus Extra ou Premium. Il ne vous reste plus que quelques jours pour essayer ces jeux avant qu’ils ne soient supprimés du catalogue.

Chaque mois, la même rengaine. Sony commence par annoncer puis à mettre à disposition le trio de jeux offerts à l’ensemble des abonnés du PS Plus dès le premier mardi du mois. Quelques semaines plus tard, la firme japonaise révèle les nouveaux ajouts au catalogue des formules Extra et Premium, avant qu’elles n’arrivent le mardi suivant. En janvier 2024, celles et ceux qui ont souscrit aux nouvelles offres du service pourront découvrir quelques belles nouveautés comme l’excellent Resident Evil 2 Remake ou le défouloir totalement barré qu’est Tiny Tina’s Wonderlands. Comme à chaque fois cependant, ces nouvelles entrées s’accompagnent également de sortie. Voici les 9 jeux qui vont disparaître du PS Plus Extra et Premium.

9 jeux quittent le PS Plus Extra et Premium

Plus que quelques jours avant que les jeux du PlayStation Plus Extra et Premium n’arrivent. Dès le mardi 16 janvier, toujours aux alentours de 11h, les membres du service pourront jouer sans frais supplémentaires à 9 nouvelles productions. Au programme en janvier 2024, un shooter looter, du skateboard, des vampires, des zombies, de la survie, des LEGO ou encore un immense bac à sable. Janvier 2024 devrait encore une fois couvrir l’ensemble des profils de joueurs. À cette même date en revanche, il y aura autant de productions qui quitteront le catalogue du PS Plus Extra. Parmi elles, un véritable immanquable qui a marqué l’année 2021 : It Takes Two. Le jeu coopératif de Josef Fares s’est imposé comme l’une des plus belles surprises de ces dernières années et il vous reste encore quelques jours pour embarquer quelqu’un dans l’aventure et découvrir cette pépite ensemble.

Autre tête d’affiche de ces sorties au catalogue du PS Plus Extra, Devil May Cry 5, dans ses versions PS4 comme PS5. On rappelle que sa Special Édition, réservée à la console next-gen, comprend des ajustements de gameplay et des fonctionnalités inédites, dont la possibilité de jouer Vergil et de prendre part à des défis extrêmes. Ceux qui se sont épris de Baldur’s Gate 3 ont encore un peu de temps pour tester Pillars of Eternity II: Deadfire - Ultimate Édition, un excellent CRPG confectionné par les ténors du genre : Obsidian Entertainment. Et pour le reste ? Voici l’ensemble des jeux qui quitteront le PS Plus Extra le 16 janvier 2024 :

Liste des sorties du PlayStation Plus Extra et Premium