En complément de jeux Yakuza, les abonnés PS Plus Extra pourront obtenir un jeu d'action d'un célèbre éditeur ce mois-ci. Un titre solo nettement plus sympathique à plusieurs.

Dès ce mois-ci, les abonnés PS Plus Essential, Extra & Premium pourront commencer une saga culte avec quatre jeux de la franchise Yakuza. Mais ce n'est pas terminé d'après un serial leaker...

Ghost Recon Wildlands rejoint le PS Plus Extra d'août 2022

D'après billbil-kun, un membre Dealabs qui fait systématiquement fuiter le programme PS Plus et même Xbox Game Pass, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands sera offert aux abonnés PS Plus Extra au mois d'août.

Dans un commentaire publié en catimini, l'internaute précise qu'il s'agit d'un des softs Ubisoft+. « Petit bonus à ceux qui réussiront à lire ce commentaire incrusté dans un autre. Il y aura aussi Ghost Recon Wildlands parmi les jeux Ubisoft+ du catalogue Extra au mois d’août » dit-il.

On ne sait pas s'il fait référence à l'offre Ubisoft+ Classics, attendue pour la fin de l'année sans surcoût dans le service de Sony, mais Ghost Recon Wildlands n'y figurait pas. L'Ubisoft+ Classics est un programme qui ajoutera 50 titres Ubi dans le PS+ Extra & Premium d'ici la fin de l'année.

Ghost Recon Wildlands est un TPS sympathique pour peu que vous vous lanciez en ligne avec des amis, jusqu'à 4 joueurs au total, sans quoi les défauts seront plus difficiles à pardonner.