Épinglés pour leurs pratiques commerciales, Sony et Nintendo vont apporter un changement de taille à leurs abonnements respectifs, le PS Plus et le Switch Online.

Vous avez déjà été victime du renouvellement automatique du PS Plus et du Nintendo Switch Online ? Bonne nouvelle ! Les pressions de l’autorité de la concurrence britannique aura raison de certaines pratiques qui ont fait pester plus d’un joueur.

Vers des pratiques commerciales plus saines

Il était temps. L'Autorité de la Concurrence et du Marché du Royaume Uni (CMA) avait récemment débuté une enquête sur ces pratiques sur les abonnements aux jeux en ligne tels que le Xbox Game Pass, le Nintendo Switch Online et le PS Plus. Ces services sont par défaut renouvelés automatiquement jusqu’à ce que l’utilisateur ne mette fin au contrat, souvent trop tard. En effet, la plupart du temps les abonnés sont mis sur le fait accompli une fois leur compte en banque délesté de plusieurs dizaines d’euros.

Dans les faits, il existe une option pour désactiver cette fonctionnalité, mais il arrive que les utilisateurs ne connaissent pas son existence, ou qu’elle se réactive toute seule à leur insu, comme ce fut déjà le cas avec le PS Plus. Néanmoins, l’organisme britannique apporte de bonnes nouvelles ce 13 avril 2022. Dans son communiqué de presse publié pour féliciter les trois grands acteurs de l’industrie, la CMA a obtenu un engagement de changements du côté de Sony et de Nintendo.

Du changement pour le PS Plus et le Nintendo Switch Online

Plus concrètement, PlayStation mettra de nouvelles mesures en place pour protéger certains de ses abonnés au PS Plus. Sony contactera directement ceux qui n’auraient pas utilisé leur abonnement depuis longtemps mais qui continuent de payer le service de plein-pot. Un message leur rappellera qu’ils peuvent mettre fin à leurs paiements à tout moment et leur expliquera la marche à suivre pour le faire. Sans action de leur part, ni activité de leur abonnement, l’entreprise cessera de les débiter.

De son côté, Nintendo a accepté de modifier ses pratiques actuelles. Le renouvellement automatique du Switch Online ne sera plus l’option par défaut. Bon élève, Microsoft avait déjà accepté d’apporter des changements similaires pour le Xbox Game Pass et le Xbox Live Gold. Elle a commencé par indiquer clairement lorsqu’un abonnement allait se renouveler. Et tout comme Sony, la firme de Redmond s’est engagée à contacter ceux qui continuent de payer pour un abonnement qu’ils n’utilisent plus.