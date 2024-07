Si vous avez manqué le coche ce week-end, cette exclu PS5 est exceptionnellement encore jouable gratuitement via le PS Plus aujourd'hui, dernière chance !

Avant sa bêta ouverte prévue du 18 au 21 juillet, la nouvelle exclu console sur PS5 centrée sur le multi étend sa période d'essai gratuite pour les utilisateurs du PS Plus. Celle-ci était au départ disponible jusqu'à hier, mais se laisse encore essayer jusqu'à ce soir à 21 heures. Une opération séduction qui concorde avec les ambitions de Sony ?

La prochaine grosse exclu multi PS5 encore en essai gratuit via le PS Plus

Après une présentation en bonne et due forme lors du dernier State of Play, mais avec une réception assez froide, Concord s'est donc laissé approcher ce week-end dans le cadre d'une beta en early access via le PS Plus ainsi que sur PC, à condition de précommander le jeu. Celle-ci devait durer du 12 au 14 juillet. Exceptionnellement, ses développeurs chez Firewalk Studios ont décidé d'étendre cet accès anticipé jusqu'à ce soir à 21 heures.

Une tentative de convaincre son monde que ce titre multi a sa place dans le petit monde très fermé des hero shooters ? Cela reste encore à déterminer. Les utilisateurs du PS Plus peuvent en tout cas encore en profiter jusqu'à ce soir, sans avoir à précommander cette toute nouvelle licence proposée au tarif potentiellement dissuasif de 40 euros, alors que des concurrents tels qu'Overwatch 2 ou le prometteur Marvel Rivals sont de leur côté majoritairement gratuit.

Malheureusement pour Concord, les choses étaient déjà mal engagées avant sa sortie, notamment sur PC où un compte PSN est obligatoire (le rendant donc inaccessible dans les quelque 170 pays où ce réseau n'est pas disponible). Cette période de beta en early access semble également avoir connu des ratés, là encore principalement sur PC, avec des problèmes de crashs intempestifs. En espérant que cette extension d'une journée permettra au jeu de se rattraper. Il aura en tout cas droit à une beta ouverte du 18 au 21 juillet, pour une sortie prévue sur PC et PS5 le 23 août. Sony semble avoir misé très gros sur ce looter shooter développé par Firewalk Studios et, malgré un départ qui s'annonce compliqué, on leur souhaite de connaître un lancement officiel réussi le mois prochain. L'avenir nous dira si tout Concord pour eux.