Sony a annoncé que certains abonnés PS Plus auront le droit à trois à cinq jeux gratuits au lieu de trois. Est-ce que ça concerne la France ? Non malheureusement.

Les nouveaux jeux gratuits du PS Plus d’octobre 2022 seront disponibles dès demain. Une sélection qui est loin de faire l’unanimité auprès des abonnés. Alors que certains ont fait connaître leur déception, certains pays auront le droit à deux titres supplémentaires.

5 jeux gratuits pour certains abonnés PS Plus

Le PS Plus est un peu plus avantageux dans d’autres territoires. Tous les abonnés du monde entier pourront jouer à Injustice 2, Hot Wheels Unleashed et Superhot sans frais supplémentaire. Un trio de qualité avec une moyenne Metacritic de presque 81, mais qui n’est pas au goût de tous. En plus de cette sélection, certains joueurs vont être gratifiés de deux jeux bonus : Rogue Explorer et Crisis Wing. Rogue.

Deux titres méconnus dans nos contrées, le premier étant un petit jeu de plateforme indépendant, l’autre un shoot'em up arcade. Pas de quoi être jaloux puisqu'il s’agit davantage de petits bonus bienvenus que de véritables ajouts à en faire pâlir les autres pays. Ces petits cadeaux sont en effet réservés aux abonnés du PS Plus Asie, qui aura donc le droit à un line-up un peu plus varié. Ce n’est cependant pas un cas isolé puisqu’ils sont souvent gratifiés d’un titre supplémentaire.

Par exemple, en juin dernier ils avaient obtenu Can’t Drive This en plus du trio habituel. Parfois, ils ont même une sélection différente. En mars 2022 Ark: Survival Evolved avait été remplacé par Brothers: A Tale of Two Sons. C’est néanmoins très rare qu’ils aient 5 jeux gratuits en un mois. On rappelle qu'il est tout à fait possible de s'abonner au PS+ Asie en créant simplement un compte sur le territoire. Certains joueurs ont recours à cette pratique pour profiter des avantages supplémentaires qu'ils peuvent avoir ou des jeux PS+ Extra et Premium qui varient selon les pays. En France, tous les abonnés PS Plus peuvent récupérer des cadeaux d’un autres genre, à utiliser dans leurs jeux-services préférés. Encore faut-il y jouer ou les apprécier on en convient.