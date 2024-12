Les promos du 30e anniversaire continuent de battre leur plein sur le PlayStation Store. Tous les joueurs peuvent encore profiter d’une pléthore de remises sur des milliers de jeux et licences fortes jusqu’à la fin de la semaine. Petite surprise post Game Awards 2024, une nouvelle salve de bons plans est maintenant disponible, mais pas pour tout le monde. L’ensemble des abonnés au PS Plus ont le droit de découvrir un avant-goût des Super Promos de Janvier 2025 en avant-première. Pour l’instant, ce sont donc un peu plus de 200 jeux PS5 et PS4, tout comme leurs extensions et mises à niveau, qui sont à prix cassé. Les réductions peuvent grimper cette fois jusqu’à -95%.

On retrouve dans le lot des productions très récentes comme Dead Rising Deluxe Remaster, Dragon Age The Veilguard, Diablo 4 Vessel of Hatred, TEKKEN 8 ou encore Visions of Mana, pour ne citer qu’eux. Les abonnés PS Plus ont jusqu’au 20 décembre 2024 à 1h59 du matin, heure française, pour faire leurs emplettes. Voici sans plus attendre toutes les réductions du PlayStation Store classées par prix et par ordre alphabétique.

Les meilleures promos pour les abonnés PS Plus

Atomic Heart - Premium Edition (PS4 & PS5) : 43,99€ au lieu de 109,99€ (-60%)

Avatar: Frontiers of Pandora™ : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

Call of Duty®: Black Ops 6 - Pack Cross-Gen : 59,99€ au lieu de 79,99€ (-25%)

Dead Rising Deluxe Remaster : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

Diablo® IV - Pack d’Extension : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

Dragon Age™: The Veilguard : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

EA SPORTS™ College Football 25 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Expeditions: A MudRunner Game (PS4 & PS5) : 32,49€ au lieu de 49,99€ (-35%)

FINAL FANTASY VII REBIRTH : 47,99€ au lieu de 79,99€ (-40%)

FINAL FANTASY XVI : 44,99€ au lieu de 59,99€ (-25%)

FINAL FANTASY XVI COMPLETE EDITION : 59,99€ au lieu de 79,99€ (-25%)

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess PS4 & PS5 : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

Like a Dragon: Infinite Wealth PS4 & PS5 : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics : 39,99€ au lieu de 49,99€ (-20%)

NHL 25 Édition Standard : 31,99€ au lieu de 79,99€ (-60%)

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven - PS4&PS5 : 44,99€ au lieu de 59,99€ (-25%)

Star Wars Outlaws : 51,99€ au lieu de 79,99€ (-35%)

TEKKEN 8 : 39,99€ au lieu de 79,99€ (-50%)

Test Drive Unlimited Solar Crown - Gold Edition : 53,99€ au lieu de 89,99€ (-40%)

TopSpin 2K25 Édition Grand Chelem® : 39,59€ au lieu de 119,99€ (-67%)

Undisputed : 44,99€ au lieu de 59,99€ (-25%)

Visions of Mana Édition digitale deluxe PS4 et PS5 : 62,99€ au lieu de 89,99€ (-30%)

Warhammer 40,000: Space Marine 2 - Ultra Edition : 82,49€ au lieu de 109,99€ (-25%)

Les jeux à moins de 30€

Banishers: Ghosts of New Eden : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Destiny 2 : La Forme Finale : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Diablo® IV - Standard Edition : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Diablo® IV: Vessel of Hatred™ - Standard Edition : 29,99€ au lieu de 39,99€ (-25%)

F1® 24 : 23,99€ au lieu de 79,99€ (-70%)

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition (PS5 & PS4) : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Hogwarts Legacy + Harry Potter: Champions de Quidditch - Pack Édition Deluxe : 29,99€ au lieu de 99,99€ (-70%)

Mega Man Battle Network Legacy Collection : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Mortal Kombat™ 1 : Kollection Règne du khaos : 29,69€ au lieu de 89,99€ (-67%)

Palworld : 21,74€ au lieu de 28,99€ (-25%)

PAYDAY 3: Year 1 Edition : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Red Dead Redemption : 29,99€ au lieu de 49,99€ (-40%)

Taxi Life - Supporter Edition : 20,24€ au lieu de 44,99€ (-55%)

The Crew Motorfest : 20,99€ au lieu de 69,99€ (-70%)

Unknown 9: Awakening : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

WWE 2K24 : 23,09€ au lieu de 69,99€ (-67%)

Les jeux à moins de 20€ pour les abonnés PS Plus

Assassin's Creed® Mirage : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Dead Space : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

Devil May Cry 5 Special Edition : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Grand Theft Auto V (PlayStation®5) : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Immortals of Aveum™ Édition Deluxe : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

LEGO® Harry Potter™ Collection : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

LEGO® Star Wars™: La Saga Skywalker Édition Galactique : 15,99€ au lieu de 79,99€ (-80%)

Red Dead Redemption 2 : 19,79€ au lieu de 59,99€ (-67%)

Resident Evil Village PS4 & PS5 : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

STAR WARS Jedi: Survivor™ : 19,99€ au lieu de 79,99€ (-75%)

System Shock : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Tiny Tina's Wonderlands : Édition Merveilleux Chaos : 17,99€ au lieu de 89,99€ (-80%)

Les promos PlayStation Store à moins de 15€

Akimbot : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Back 4 Blood : Édition Ultimate PS4 & PS5 : 10,99€ au lieu de 109,99€ (-90%)

Destiny 2 : Collection Héritage (2024) : 10,49€ au lieu de 69,99€ (-85%)

EA SPORTS™ WRC 24 : 12,49€ au lieu de 49,99€ (-75%)

Mafia: Trilogy : 14,99€ au lieu de 59,99€ (-75%)

Nobody Wants to Die : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

RAGE 2: Deluxe Edition : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Tiny Tina's Wonderlands pour PS4™ : 13,99€ au lieu de 69,99€ (-80%)

Warhammer 40,000: Boltgun (PS4 & PS5) : 10,99€ au lieu de 21,99€ (-50%)

Les jeux à moins de 10€ pour les abonnés PS Plus

Battlefield™ 2042 sur PS4 : 5,59€ au lieu de 69,99€ (-92%)

Borderlands 3 PS4™ & PS5™ : 6,99€ au lieu de 69,99€ (-90%)

Brothers: A Tale of Two Sons Remake : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Dead Rising 4: Frank's Big Package : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Devil May Cry HD Collection : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

DmC Devil May Cry: Definitive Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Dying Light - Enhanced Edition : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Ghostrunner 2 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Mafia: Definitive Edition : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Mega Man X Legacy Collection : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Mega Man X Legacy Collection 2 : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Need for Speed™ Unbound : 7,99€ au lieu de 79,99€ (-90%)

Red Dead Online : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

RESIDENT EVIL 3 : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL 7 biohazard : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Resident Evil Revelations 1 & 2 Bundle : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

THE KING OF FIGHTERS XV Edition Standard PS4 & PS5 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Yakuza: Like a Dragon PS4 & PS5 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Les jeux à moins de 5€ pour les membres du PS Plus

DEAD RISING 2 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

DEAD RISING 2 Off The Record : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%

Eiyuden Chronicle: Rising : 4,49€ au lieu de 14,99€ (-70%)

OKAMI HD : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Resident Evil : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Resident Evil 0 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

resident evil 4 (2005) : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

RESIDENT EVIL 5 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

Resident Evil 6 : 4,99€ au lieu de 19,99€ (-75%)

STAR WARS Jedi: Fallen Order™ : 4,99€ au lieu de 49,99€ (-90%)

STAR WARS™ Battlefront™ II : 2,99€ au lieu de 19,99€ (-85%)

STAR WARS™: Squadrons : 1,99€ au lieu de 39,99€ (-95%)

Source : PlayStation Store