Le PlayStation Plus va gonfler ses tarifs d’ici quelques heures. L’horloge tourne et c’est donc votre dernière chance de renouveler votre abonnement avant de payer le prix fort.

Les prix du PS Plus augmenteront d’ici quelques heures. La facture sera plus salée avec une hausse pouvant avoisiner les 35% selon les formules choisies. Sony a sans doute mal choisi son moment pour gonfler ses tarifs, le line-up de septembre étant l’un des plus pauvres depuis de longues années. Les abonnés sont loin d’être convaincus par la sélection mensuelle composée du décrié reboot de Saints Row, l’échec qu’a été Generation Zero et le MMORPG Black Desert Online. La décision ne passe pas, mais qu’à cela ne tienne. Les plus malins renouvellent déjà leur abonnement sur plusieurs années pour ne pas sentir passer cette hausse. Bonne nouvelle, une nouvelle promo est disponible pile avant l'augmentation des prix du PS Plus.

Dernière chance pour acheter le PS Plus moins cher

Dernier bon plan avant l’augmentation des prix du PS Plus. Pour rappel, Sony a annoncé une nouvelle hausse des tarifs en même temps que l’annonce des jeux du mois. Elle sera effective à partir d’aujourd’hui, le mercredi 6 septembre, sans qu’on ne sache à quelle heure précisément. Le PlayStation Plus Essential d’un an coûtera désormais 71,99€ contre 59,99€; ma formule Extra passera de 99,99€ par an à 125,99€, quand le PS Plus Premium s’envolera à 151,99€ au lieu de 119,99€. La bonne nouvelle, c’est qu’il reste encore quelques heures pour renouveler son abonnement au prix classique et avec une promotion. C’est le moment ou jamais. Attention toutefois, les stocks partent très vite. A l’heure où nous écrivons ces lignes, l’offre la plus basse vous permet d’avoir 60€ de PSN pour seulement 51,68€. Pour en profiter rien de plus simple :

Rendez-vous sur la page des cartes PSN à 20€ et ajoutez un code chez le revendeur le moins cher.

Allez dans le panier et utilisez le code promo « PSN20FR » dans la case adéquate (en jaune sur mobile)

» dans la case adéquate (en jaune sur mobile) Validez votre commande

Activez votre ou vos codes sur votre compte PSN (sur PS5 ou via le site)

Achetez autant d'abonnement PS Plus que souhaité

La promo sur les cartes PSN sera disponible jusqu’au 8 septembre à midi. Cependant les prix du PS Plus auront augmenté d’ici-là. Comme d’habitude, l’offre est valable en France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Guadeloupe, Martinique, Algérie et Tunisie. On rappelle que les prix peuvent varier d’un vendeur à l’autre et peuvent changer une fois l’article publié.