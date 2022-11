Avis à celles et ceux qui veulent acheter un ou plusieurs abonnements PS Plus pour pas cher, toutes les formules vont être en promo à l'occasion du Black Friday ce vendredi.

Le Black Friday approche à grands pas et les différentes offres commerciales des grandes marques avec. Les diverses réductions commencent déjà à être annoncées par certains gros constructeurs de toutes les industries. Néanmoins, les plans de Sony en matière de jeu vidéo se dévoilent avec un peu d’avance. Bonne nouvelle pour ceux qui aimeraient prolonger leur abonnement PS Plus ou passer à une nouvelle formule, des promos arrivent dès vendredi.

Le PS Plus en promo sur le PS Store

Du 18 au 28 novembre 2022, les joueurs PS5 et PS4 pourront acheter des abonnements PS Plus à prix réduit sur le PS Store. L’information a d’abord été dévoilée par le leaker français Billbil-Kun, avant d’être confirmée dans la foulée par PlayStation, qui n’a pas apporté plus de détails. Ce que l’on sait grâce au leak en revanche, c’est que l’ensemble des trois formules profiteront d’une réduction de -25%, ce qui donne par exemple :

Un an de PS Plus Essential à 44,99€ au lieu de 59,99€.

Un an de PS Plus Extra à 74,99€ au lieu de 99,99€.

Un an de PS Plus Premium à 89,99€ au lieu de 119,99€.

Évidemment, ce n’est qu’un échantillon des offres possibles, puisqu’il existe diverses durées d’abonnement PS Plus qui seront également en promo. Pour l’instant, impossible de savoir si PlayStation prévoit d’autres réductions sur les jeux, ou des opérations commerciales dans les magasins. Une nouvelle vague de promos PS Store devrait cependant arriver demain. Il y a de fortes chances qu’elles soient liées au Black Friday elles aussi. On rappelle par ailleurs que les jeux gratuits du PS+ Extra et Premium ont récemment été dévoilés. Le service continue de prendre de l'ampleur au fil des mois. Ce sera l'occasion parfaite pour celles et ceux qui hésitent de craquer à prix réduit.